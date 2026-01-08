Google da przetestować płatne gry za darmo. W końcu ma to sens

Ładowanie...

Twórcy Sklepu Google Play pracują nad nową funkcją "Wypróbuj przed zakupem". Dzięki niej wybrane aplikacje - głównie płatne gry - będą dostępne za darmo przez ograniczony czas, bez żadnych dodatkowych opłat.

REKLAMA

Płatne gry dostępne za darmo w Google Play

Brzmi to jak typowa przynęta oszustów próbujących wcisnąć podejrzane oprogramowanie, ale tym razem chodzi o oficjalną funkcję Google. Obecnie w sklepie Play jest możliwość skorzystania płatnej aplikacji za darmo - kupując ją i zwracając w ciągu dwóch godzin od uruchomienia.

Nie jest to rozwiązanie idealne, ponieważ w pierwszej kolejności wymaga kupna aplikacji, a potem czekania kilku dni na zrealizowanie zwrotu. Producenci aplikacji mogą też tworzyć demonstracyjne wersje swoich programów, co również ma swoje wady: to właściwie osobna aplikacja od zwykłej wersji, więc nie zbiera opinii w sklepie Google Play.

Dlatego, aby ułatwić życie twórcom aplikacji, w sklepie Google Play ma pojawić się nowa funkcja "Wypróbuj przed zakupem". Rozwiązanie zostało zauważone w kodzie źródłowym aplikacji w wersji 49.6.19-29. Linijki kodu ujawnione przez Android Authority zawierają jasne znaki nadchodzącej nowości.

Z dostępnych informacji wynika, że użytkownicy otrzymają pełny dostęp do płatnych gier w ramach bezpłatnego okresu próbnego. Czas darmowego dostępu nie będzie jednak stały - jego długość określi sam twórca gry. Okres próbny zacznie się w momencie uruchomienia gry i będzie liczony wyłącznie podczas aktywnej rozgrywki.

Więcej na temat Google'a przeczytasz na Spider's Web:

Po zakończeniu testu użytkownik będzie mógł zrezygnować albo przejść do zakupu pełnej wersji, zachowując dotychczasowe postępy. Z kodu jasno wynika, że funkcja ma dotyczyć wyłącznie gier. Co ważne, wdrożenie tej opcji będzie całkowicie dobrowolne po stronie twórców.

Mimo to czasowe, darmowe testy mogą okazać się korzystne dla obu stron - gracze podejmą świadomą decyzję, a twórcy zyskają bardziej zaangażowanych klientów.

REKLAMA

Opcja nie jest jeszcze aktywna. Najprawdopodobniej zostanie udostępniona w niedalekiej przyszłości.



Jest tego więcej

Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google

REKLAMA

Albert Żurek 08.01.2026 19:42

Ładowanie...