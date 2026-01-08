Gmail zmieni się nie do poznania. Nie każdy będzie zachwycony

Ładowanie...

Gigant zapowiedział większą integrację sztucznej inteligencji w Gmailu. Gemini w poczcie nie tylko będzie pomagać w pisaniu wiadomości, ale też zarządzaniu i wyszukiwaniu maili. Niektóre funkcje trafią do użytkowników za darmo - bez dodatkowych abonamentów.

Pomoc w pisaniu mailów i wyszukiwarka z obsługą sztucznej inteligencji

Na początku skupmy się na darmowych funkcjach, do których nie jest potrzebna subskrypcja Google AI Pro lub Ultra (która kosztuje 1230 zł/mies.). Od dostępna jest funkcja "Pomóż mi pisać", która pomaga w tworzeniu i ulepszeniu wiadomości e-mail całkowicie za darmo. Dodatkowo Google daje dostęp do sugerowanych automatycznych odpowiedzi rozpoznających kontekst, dzięki czemu sztuczna inteligencja podpowiada gotowe opcje odpowiedzi - oczywiście przed wysłaniem musimy je zatwierdzić. Wcześniej te opcje były dostępne wyłącznie dla użytkowników abonamentowych.

Proces udostępniania nowości darmowym użytkownikom będzie jednak stopniowy. Początkowo funkcje będą dostępne w języku angielskim, a z czasem - według Google - obsługa zostanie rozszerzona na kolejne języki.

Oprócz tego Google wprowadza przegląd AI bezpośrednio w wyszukiwarce Gmaila. Użytkownik nie będzie musiał wpisywać fraz kluczowych, takich jak nazwa nadawcy, data czy fragment wiadomości. Zamiast tego będzie mógł zadać pytanie o przeszłe maile i wyciągnąć z nich najważniejsze informacje. W tym celu wykorzystany zostanie model Gemini 3, który przeszuka pocztę użytkownika.

Podsumowania rozmów za pomocą przeglądu AI w Gmailu będą dostępne za darmo. Warto dodać, że funkcja "Pomóż mi pisać" w następnym miesiącu otrzyma aktualizację zapewniającą lepszą personalizację i możliwość wykorzystania kontekstu z innych aplikacji Google. Ta opcja jednak nie będzie darowa - dostęp otrzymają posiadacze subskrypcji Google AI Pro oraz AI Ultra.

Nowa zakładka w Gmailu, która zmienia sposób korzystania z poczty

Google plannuje wprowadzenie zupełnie nowej zakładki do Gmaila, nazwanej AI Inbox. W odróżnieniu od klasycznej sekcji "Odebrane", do której trafiają wszystkie wiadomości, ta nie będzie wyświetlać mailów w klasyczny sposób w formie kafelków obejmujących datę, godzinę, nazwę nadawcy czy tytuł.

Zamiast tego AI Inbox ma być nowym podejściem do wyświetlania zaległych wiadomości. Zrobi to za pomocą ekranu z podsumowaniem najważniejszych informacji - ma odfiltrowywać zbędne treści. Działa trochę jak asystent - przygotowuje krótkie podsumowania, wskazuje zadania do wykonania i informuje o istotnych wydarzeniach.

System rozpoznaje najważniejsze kontakty na podstawie częstotliwości korespondencji oraz treści wiadomości. Jeśli dostaniemy np. wiadomość z elektroniczną fakturą do zapłacenia na już, sztuczna inteligencja wyświetli ją najwyżej i oznaczy jako wysoki priorytet.

Rozwiązanie jednak jest obecnie dostępne wyłącznie dla zaufanych testerów. Z czasem z nowej zakładki w Gmailu skorzystają też posiadacze najdroższego abonamentu Google AI Ultra.

Albert Żurek 08.01.2026 17:49

