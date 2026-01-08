REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Gmail zmieni się nie do poznania. Nie każdy będzie zachwycony

Google planuje wprowadzić małą rewolucję do swojej poczty. Gmaila czekają największe zmiany od lat. Zobaczysz nową zakładkę i funkcje, które niekoniecznie ci się spodobają.

Albert Żurek
Google AI Inbox
REKLAMA

Gigant zapowiedział większą integrację sztucznej inteligencji w Gmailu. Gemini w poczcie nie tylko będzie pomagać w pisaniu wiadomości, ale też zarządzaniu i wyszukiwaniu maili. Niektóre funkcje trafią do użytkowników za darmo - bez dodatkowych abonamentów.

REKLAMA

Pomoc w pisaniu mailów i wyszukiwarka z obsługą sztucznej inteligencji

Na początku skupmy się na darmowych funkcjach, do których nie jest potrzebna subskrypcja Google AI Pro lub Ultra (która kosztuje 1230 zł/mies.). Od dostępna jest funkcja "Pomóż mi pisać", która pomaga w tworzeniu i ulepszeniu wiadomości e-mail całkowicie za darmo. Dodatkowo Google daje dostęp do sugerowanych automatycznych odpowiedzi rozpoznających kontekst, dzięki czemu sztuczna inteligencja podpowiada gotowe opcje odpowiedzi - oczywiście przed wysłaniem musimy je zatwierdzić. Wcześniej te opcje były dostępne wyłącznie dla użytkowników abonamentowych.

Proces udostępniania nowości darmowym użytkownikom będzie jednak stopniowy. Początkowo funkcje będą dostępne w języku angielskim, a z czasem - według Google - obsługa zostanie rozszerzona na kolejne języki.

Oprócz tego Google wprowadza przegląd AI bezpośrednio w wyszukiwarce Gmaila. Użytkownik nie będzie musiał wpisywać fraz kluczowych, takich jak nazwa nadawcy, data czy fragment wiadomości. Zamiast tego będzie mógł zadać pytanie o przeszłe maile i wyciągnąć z nich najważniejsze informacje. W tym celu wykorzystany zostanie model Gemini 3, który przeszuka pocztę użytkownika.

Podsumowania rozmów za pomocą przeglądu AI w Gmailu będą dostępne za darmo. Warto dodać, że funkcja "Pomóż mi pisać" w następnym miesiącu otrzyma aktualizację zapewniającą lepszą personalizację i możliwość wykorzystania kontekstu z innych aplikacji Google. Ta opcja jednak nie będzie darowa - dostęp otrzymają posiadacze subskrypcji Google AI Pro oraz AI Ultra. 

Czytaj też:

Nowa zakładka w Gmailu, która zmienia sposób korzystania z poczty

Google plannuje wprowadzenie zupełnie nowej zakładki do Gmaila, nazwanej AI Inbox. W odróżnieniu od klasycznej sekcji "Odebrane", do której trafiają wszystkie wiadomości, ta nie będzie wyświetlać mailów w klasyczny sposób w formie kafelków obejmujących datę, godzinę, nazwę nadawcy czy tytuł. 

Zamiast tego AI Inbox ma być nowym podejściem do wyświetlania zaległych wiadomości. Zrobi to za pomocą ekranu z podsumowaniem najważniejszych informacji - ma odfiltrowywać zbędne treści. Działa trochę jak asystent - przygotowuje krótkie podsumowania, wskazuje zadania do wykonania i informuje o istotnych wydarzeniach.

System rozpoznaje najważniejsze kontakty na podstawie częstotliwości korespondencji oraz treści wiadomości. Jeśli dostaniemy np. wiadomość z elektroniczną fakturą do zapłacenia na już, sztuczna inteligencja wyświetli ją najwyżej i oznaczy jako wysoki priorytet. 

REKLAMA

Rozwiązanie jednak jest obecnie dostępne wyłącznie dla zaufanych testerów. Z czasem z nowej zakładki w Gmailu skorzystają też posiadacze najdroższego abonamentu Google AI Ultra. 

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
08.01.2026 17:49
Tagi: GmailGoogle
Najnowsze
16:52
Samsung ma złe wieści. Niestety chodzi o ceny telefonów
Aktualizacja: 2026-01-08T16:52:31+01:00
16:06
F-35 nie bierze jeńców. Nad Polską pokazał, na co go stać
Aktualizacja: 2026-01-08T16:06:08+01:00
15:36
Windows 11 przegrywa test wydajności. Mam tego dość
Aktualizacja: 2026-01-08T15:36:12+01:00
15:00
Tania linia wraca do Polski. Ten kierunek aż się prosił
Aktualizacja: 2026-01-08T15:00:11+01:00
13:45
Samsung oddaje kasę za smartfony. Galaxy S24 i S25 Ultra w promocji
Aktualizacja: 2026-01-08T13:45:50+01:00
13:10
Ładowanie 100 W kiedyś było luksusem. Teraz kosztuje grosze
Aktualizacja: 2026-01-08T13:10:14+01:00
12:36
Airbus składa Polsce ofertę dekady. "Możemy wskoczyć do ekstraklasy"
Aktualizacja: 2026-01-08T12:36:11+01:00
11:24
Wyłączyli ci 3G, a masz stary telefon? Orange da ci kasę
Aktualizacja: 2026-01-08T11:24:39+01:00
10:50
Kometa 3I/Atlas wypuści sondy? Jest konkretna data
Aktualizacja: 2026-01-08T10:50:53+01:00
10:11
Tak działa robot sprzątający, który lata. Schody przestały być problemem
Aktualizacja: 2026-01-08T10:11:15+01:00
9:51
Oto następny składak Samsunga. Galaxy Backflip nie ma przodu ani tyłu
Aktualizacja: 2026-01-08T09:51:33+01:00
9:04
Mamy najgorsze na świecie powietrze. "Jak jest zima, trzeba się dusić"
Aktualizacja: 2026-01-08T09:04:50+01:00
8:49
Wi-Fi 8 pokazane. A ty nawet nie masz Wi-Fi 7
Aktualizacja: 2026-01-08T08:49:17+01:00
7:46
ChatGPT został lekarzem. Niby zaprzeczają, ale wszyscy wiedzą, o co chodzi
Aktualizacja: 2026-01-08T07:46:26+01:00
6:20
Dobrali się do danych agencji kosmicznej. Niesamowicie groźny wyciek
Aktualizacja: 2026-01-08T06:20:00+01:00
6:15
Zmienili nazwę i banderę, żeby uciec Amerykanom. Dopadli ich
Aktualizacja: 2026-01-08T06:15:00+01:00
6:10
Deweloper sprzedaje szum morza pod Łodzią. "Wystarczy wyobraźnia"
Aktualizacja: 2026-01-08T06:10:00+01:00
6:05
Polska rakieta Perun przerwała lot, ale to był sukces. Są kulisy testu
Aktualizacja: 2026-01-08T06:05:00+01:00
6:00
System kaucyjny wreszcie działa. I już zaczęły się narzekania
Aktualizacja: 2026-01-08T06:00:00+01:00
21:18
Procesory Intela wracają silniejsze. Niebawem w twoim laptopie
Aktualizacja: 2026-01-07T21:18:04+01:00
20:31
Samsung ulepsza laptopy. Ekrany nie będą pożerać baterii
Aktualizacja: 2026-01-07T20:31:20+01:00
20:07
Okulary od Facebooka to hit. Tak wielki, że dla Europy nie wystarczy
Aktualizacja: 2026-01-07T20:07:43+01:00
19:23
Karta graficzna - legenda powraca w nowej wersji. Kupisz drugi raz?
Aktualizacja: 2026-01-07T19:23:25+01:00
18:50
Laptopy będą działać długie dni bez ładowania. Nie godziny, a dni
Aktualizacja: 2026-01-07T18:50:10+01:00
18:26
Nowy głośnik Bluetooth z Ikei tani jak barszcz. Wygląda jak zabawka
Aktualizacja: 2026-01-07T18:26:57+01:00
17:37
Prestiż w laptopach. MacBook leci do kosza
Aktualizacja: 2026-01-07T17:37:23+01:00
17:02
iPhone 17e dosłownie za chwilę. Nikt się nie spodziewał
Aktualizacja: 2026-01-07T17:02:40+01:00
16:36
Niezidentyfikowane drony krążyły nad tarczą za miliardy. Wojsko było bezradne
Aktualizacja: 2026-01-07T16:36:45+01:00
16:00
Polacy wolą tanie smartfony. Nie przekonasz mnie, że jest inaczej
Aktualizacja: 2026-01-07T16:00:53+01:00
15:45
Tak szybkiego RAM-u nie widziałeś. Serio
Aktualizacja: 2026-01-07T15:45:14+01:00
14:48
Polska pilnie potrzebuje kosmodromu. Są lokalizacje
Aktualizacja: 2026-01-07T14:48:52+01:00
13:43
LEGO totalnie mnie kupiło. Wystarczył jeden klocek
Aktualizacja: 2026-01-07T13:43:34+01:00
12:25
Pokazali nowego Abramsa. To nie czołg, to komputer na gąsienicach
Aktualizacja: 2026-01-07T12:25:25+01:00
12:06
Będą wycinać hektary drzew przy torach kolejowych. "Nie możemy ryzykować"
Aktualizacja: 2026-01-07T12:06:44+01:00
10:35
Mróz chwycił, ale nie dajmy się oszukać. Kiedyś to były zimy
Aktualizacja: 2026-01-07T10:35:44+01:00
9:46
Razer pokazał gadający słoik. Black Mirror, proszę państwa
Aktualizacja: 2026-01-07T09:46:30+01:00
9:26
Kometa 3I/Atlas prześwietlona. Wyniki nie dają złudzeń
Aktualizacja: 2026-01-07T09:26:04+01:00
8:15
HP zamknęło komputer w klawiaturze. Już to kiedyś widzieliśmy
Aktualizacja: 2026-01-07T08:15:00+01:00
7:01
Historia człowieka do poprawki? Tajemniczy szkielet
Aktualizacja: 2026-01-07T07:01:00+01:00
6:45
Mikroplastik jest wszędzie. "Walczymy o życie przyszłych pokoleń"
Aktualizacja: 2026-01-07T06:45:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA