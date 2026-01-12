Honor Magic 8 Lite - test. Wyrzuć ładowarkę, jest niepotrzebna

Ładowanie...

Honor Magic 8 Lite ma być koniem pociągowym sprzedaży. To podobna sytuacja jak w przypadku innych marek, gdzie flagowce kupuje wąska grupa osób, a wyniki sprzedażowe robi tzw. średnia półka. To żadna tajemnica poliszynela, że w przypadku Samsunga wzdychacie do Galaxy S26 Ultra, a w sklepie kupujecie znacznie rozsądniej wycenionego Galaxy A56. I tak dokładnie jest i u Honora, który liczy na to, że będziecie wydawać pieniądze na Magic 8 Lite. A czy macie powody, żeby to zrobić?

A jak chcecie wiedzieć, czy warto powzdychać do Honora Magic 8 Pro, to zapraszam na oddzielny test.

Honor Magic 8 Lite - specyfikacja

Smartfon przedstawia się następująco:

Snapdragon 6 Gen 4,

8 GB RAM, 256/512 GB pamięci na dane,

wyświetlacz AMOLED 6,79 cala, rozdzielczość 2640 x 1200 pikseli, częstotliwość odświeżania 120 Hz, jasność do 6000 nitów, pełne pokrycie DCI-P3,

aparaty: główny 108 Mpix f/1.75, 5 Mpix ultraszerokokątny F/2.2; aparat do selfie 16 Mpix,

bateria 7500 mAh, ładowanie przewodowe 66 W

wymiary 161,9 x 76,1 x 7,76 mm, waga 189 g,

system Honor Ultra-Bounce Anti-Drop,

IP69K

Design urządzenia to kontynuacja zeszłorocznego pomysłu na wygląd urządzenia i nawiązanie do flagowego modelu. Jest dobrze wykonany, świetnie leży w dłoni za sprawą płaskich krawędzi. Pomimo zastosowania olbrzymiej baterii i całkiem sporej wyspy aparatów nie ma mowy o tym, że urządzenie źle leży w dłoni. Telefon ma plastikowy tył, ale jest matowy i dobrze radzi sobie z odciskami palców, nie zbiera ich nadmiernie. Do mnie trafiła zielona odmiana i muszę przyznać, że to najciekawsza propozycja kolorystyczna.

Honor chwali się, że jego urządzenie powinno wytrzymać upadek z wysokości do 2,5m, więc mniejsze wysokości nie powinny stanowić żadnego problemu. W tej półce cenowej certyfikat IP69K nie jest powszechnie widywany, więc to jedna z przewag Honora. Telefon ma znieść wiele i sądząc po tym, co widziałem w centrum testowym producenta w Chinach, to jestem w stanie to uwierzyć bez zrzucania telefonu z 2,5m.

Wyświetlacz Honora Magic 8 Lite jest bardzo przyjemny dla oka, kolory są świetnie odwzorowane, kontrast idealny, a nasycenie barw stoi na wysokim poziomie. Z dużą radością oglądałem na nim treści, ale i do gier sprawdza się świetnie. To jeden z lepszych wyświetlaczy na rynku, a wysoka jasność sprawia, że nie ma warunków oświetleniowych, z którymi nie poradziłby sobie ten smartfon.

Honor Magic 8 Lite - działanie

Sercem telefonu jest Snapdragon 6 Gen 4. To rozsądny procesor, nie jest stworzony do gamingu, ale jednocześnie zapewnia wydajność, która w zupełności wystarczy przeciętnemu użytkownikowi. Telefon działa płynnie, nie ma zwalniania ani klatkowania, radzi sobie z wielozadaniowością. A co gamingu - pogracie sobie we wszystkie tytuły dostępne na rynku, ale w niektórych telefon będzie dobierał gorsze ustawienia, żeby zapewnić odpowiedni klatkaż.

Jestem fanem nakładki MagicOS, bo jest przejrzysta, responsywna, bez zbędnych bajerów, ale za to przyjemna wizualnie. W testowanym modelu nadal znajduje się 9 iteracja tego systemu, jeszcze bez nadmiernej inspiracji Liquid Glass, którą można zaobserwować w MagicOS 10.

System jest dobrze zoptymalizowany, a funkcje AI nie są nachalne. Mamy tutaj Magiczny Portal, czyli autorskie spojrzenie Honora na działania wykonywane z plikami (system podpowiada następną czynność i ułatwia kopiowanie pomiędzy aplikacjami), Magiczny tekst do kopiowania tekstu z obrazów, Pisanie z AI do redakcji tekstów, Tłumaczenia AI i Sugestie AI. Honor nie zapomniał również o integracji z Google Gemini.

Honor Magic 8 Lite ma monstrualną baterię

7500 mAh to nie w kij dmuchał. Ten telefon wręcz nie chce się rozładować w codziennym użytkowaniu. Złapałem się na tym, że wychodząc z domu nawet nie sprawdzałem stanu naładowania telefonu, bo miałem komfort psychiczny, że wytrzyma. Powiem tak, nie sztuką jest, żeby ten telefon wytrzymał 3 dni. Sztuką jest go rozładować w dwa dni. Honor odprawił czary w kwestii optymalizacji baterii i długości działania na jednym ładowaniu. 3 dni to średni wynik, a jak ktoś się postara, to i cztery dni są możliwe do uzyskania.

Co więcej - bateria daje pełną przewidywalność. Nie ma tu nagłych skoków procentowych, rozładowuje się liniowo, a czas czuwania zdaje się działać o iskierce prądu. To jest największa zaleta tego telefonu - kompletne uniezależnienie od ładowarki i powerbanków. A jeżeli zajdzie potrzeba naładowania telefonu, to Honor Magic 8 Lite obsługuje ładowanie z mocą do 66 W przewodowo. Jedyny zgrzyt to brak ładowania indukcyjnego, ale rozumiem, że musiały zostać poczynione pewne oszczędności, a miejsce na ogniwo indukcyjne zostało zagospodarowane przez większą baterię.

Aparaty w Honor Magic 8 Lite dają radę

Niestety nie mogę powiedzieć, że są wybitne jak na półkę, bo w podobnych pieniądzach klienci mogą znaleźć znacznie lepsze propozycje. To w zasadzie zestaw, który w ubiegłym roku gościł w Magic 7 Lite, z lekkim podbiciem za pomocą algorytmów.

Nie zrozumcie mnie źle - to nie są złe aparaty, zwłaszcza główny radzi sobie dobrze, ale nie są również rynkowym topem, a w tym segmencie klienci chcą mieć jak najwięcej, za jak najmniej. Ultraszeroki aparat wyraźnie odstaje od głównego, więc nie polecam go używać. Za pomocą apartu głównego można zrobić zdjęcia, które bez żadnych kompleksów można pokazywać w social mediach, a nawet dać do wywołania.

Honor Magic 8 Lite - warto?

Smartfon kosztuje 1699 zł w odmianie 8/256 GB i 1899 zł za 8/512 GB i jest to dobra cena na start. Od dnia premiery do 1 lutego 2026 r. każdą z odmian kupicie o 200 zł taniej, więc robi się naprawdę interesująco.

Honor Magic 8 Lite oferuje najlepszy czas pracy na rynku w tej półce cenowej, ale i flagowców działających tak długo trudno znaleźć. To absolutny kozak w tej kategorii i jeżeli szukasz telefonu, w którym zapomnisz co to ładowanie, to zdecydowanie warto wybrać ten model. Oprócz tego zapewnia bardzo dobrą wydajność, a zdjęcia z głównego aparatu stoją na wysokim poziomie. Tym modelem Honor zdecydowanie może walczyć o wyniki sprzedażowe. Nie ma żadnych kompleksów.

Paweł Grabowski 12.01.2026 19:24

