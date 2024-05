Zorza polarna nad Polską na oszołamiających zdjęciach. Dzisiaj w nocy powtórka

Gdy docierają one do naszej planety, zderzają się z cząsteczkami atmosfery, głównie tlenem i azotem. Te zderzenia pobudzają te cząsteczki do emisji światła, co właśnie obserwujemy jako zorzę polarną. Najczęściej pojawia się ona na obszarach polarnych, ale podczas ekstremalnych burz geomagnetycznych, takich jak ta z 10/11 maja, może być widoczna nawet w niższych szerokościach geograficznych, w tym w Polsce.