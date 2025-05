Chcą postawić wieżowiec obok Planetarium Śląskiego. Mieszkańcy mówią, dlaczego to zły pomysł

Przedstawiciel planetarium zdaje sobie sprawę, że odpowiedź poznamy dopiero wtedy, jeśli budynek powstanie – a to takie pewne wciąż nie jest. Niepokojący musi być jednak fakt, że mimo wszystko nie traktuje się tak ważnego sąsiada, jakim jest Planetarium Śląskie, jako partnera. Warto byłoby już na początkowym etapie zaznaczyć, że ma się na uwadze istotne miejsce i zrobi wszystko, by nie dopuścić do ewentualnych trudności. Chciałbym wierzyć, że inwestor wraz z miastem są świadomi i nie niepokoją obserwatorium, bo nie ma czym, ale pewnie lepiej byłoby to mieć na piśmie.