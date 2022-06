Gogle VR to jednak tylko dopełnienie tego, co zapewnia sama kapsuła. Uczucie przebijania się przez kolejne warstwy ziemskiej atmosfery buduje filmowe napięcie. Muszę się przyznać: podczas symulacji stanu nieważkości zacząłem śmiać się z ekscytacji. Mimo ponad 30 lat na karku czułem się jak dziecko w Disneylandzie. Niesamowita sprawa. Musicie tego doświadczyć na własnej skórze. Nie zdradzę, co dzieje się później, nie chcę bowiem psuć wszystkich niespodzianek. Zasugeruję tylko, żeby nie objadać się zanadto przed wejściem do kapsuły.