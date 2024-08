Hisense celuje w e-sportowców. Nowy telewizor podkręca odświeżanie na maksa

Telewizory, w przeciwieństwie do monitorów, są krępowane obowiązującymi standardami. Podstawowym interfejsem audiowizualnym dla telewizorów niezmiennie pozostaje HDMI, a nie żaden Displayport. Maksymalna przepustowość HDMI 2.1, według wytycznych standardu, to 48 Gb/s. To oznacza, że by osiągnąć jeszcze wyższe odświeżanie niż 144 Hz, należy zredukować ilość innych danych. Na przykład o pikselach, przez redukowanie rozdzielczości. Wszystkie telewizory 4K po przełączeniu w trybie gamingowym na 240 Hz redukują swoją rozdzielczość.