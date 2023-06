Sentinel ma być gotowy do wdrożenia do 2029 roku. Wtedy też rozpocznie się proces wycofywania pocisków Minuteman III, który potrwa do 2036 roku. Pociski Minuteman III zostały wprowadzone do służby w latach 70. XX wieku i od tego czasu były wielokrotnie modernizowane. Jednak wiele elementów systemu nadal korzysta ze oryginalnego sprzętu i jest podatne na awarie. LGM-35 Sentinel ma być bezpieczniejszy, niezawodniejszy i skuteczniejszy niż Minuteman III. Ma również mieć większą zdolność do pokonywania systemów obrony przeciwrakietowej potencjalnych przeciwników. Producentem rakiety jest firma Northrop Grumman.