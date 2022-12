System pocisków z głowicami atomowymi opierał się na... dyskietkach. Po 50 latach w końcu z nich rezygnują

Minuteman III to międzykontynentalne pociski balistyczne z głowicami atomowymi. Są zdolne do przeprowadzenia ataku nuklearnego w dowolne miejsce na planecie w ciągu około 30 minut. Weszły do służby w 1970 r.



Minuteman III rozmieszczone są w podziemnych silosach. Amerykanie posiadają 449 aktywnych silosów startowych z 449 pociskami (150 w Malmstrom AFB, 150 w Minot AFB, 149 w Warren AFB).