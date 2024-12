Ta bomba atomowa miała być tak potężna, że bano się ją wyprodukować

Z dostępnych wiadomości wynika, że w lipcu 1954 r. Edward Teller jasno dał do zrozumienia, że ​​uważa 15 megaton za igraszkę. Na tajnym spotkaniu Głównego Komitetu Doradczego Komisji Energii Atomowej (General Advisory Committee of the Atomic Energy Commission), Teller podzielił się swoim "dzikim pomysłem" (wild idea) i poruszył kwestię wywołania, jak to ujął, "znacznie większych wybuchów" (much bigger bangs).