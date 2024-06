YouTube ma genialną funkcję. Każdy film może mieć dubbing po polsku, ale jest haczyk

Nasz czytelnik napisał do nas, mając na twarzy (i klawiaturze) duże "wow", bo wreszcie pojawiła się nadzieja, że dotychczas niedostępne, z powodu barier językowych, zbiory YouTube będą stały otworem przed Polakami. Jednak funkcja jest na platformie od roku i dostęp do niej ma garstka kanałów. Co należy przyznać to (niestety) fakt, że nie każdy widzi w polskojęzycznych odbiorcach grupę na tyle dużą, by inwestować w tłumaczenie.