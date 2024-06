YouTube zapyta, czy chcesz być śledzony. Zgodzisz się?

Oczywiście śledzenie nie zostało wprowadzone, aby poprawić "lepsze doświadczenia związane z reklamami". Tak jak możemy się spodziewać, na komunikat będzie można odpowiedzieć na dwojaki sposób: pozwolić lub poprosić aplikację, aby nas nie śledziła. Ważne, że Apple zaimplementował okno dialogowe w taki sposób, gdzie wyżej jest guzik niepozwalający na śledzenie, więc jest bardziej naturalny do kliknięcia. Chociaż zawsze można zajrzeć do ustawień systemowych i to zmienić.