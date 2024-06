Komputery Copilot+ automatycznie poprawią grafikę w grach. Jest lista tytułów

W momencie oficjalnego udostępnienia funkcji Auto SR będzie dostępne w następujących grach: BeamNG.drive, Borderlands 3, Control (dx11), Dark Souls III, God of War, Kingdom Come: Deliverance, Resident Evil 2, Resident Evil 3, Sekiro Shadows Die Twice, Sniper Ghost Warrior Contracts 2 oraz Wiedźmin 3.