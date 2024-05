Notebook niezawodny, na długie lata - czyli jaki? Mam nowego ulubieńca

Procesor ten obsługuje również więcej wątków - aż 16, co oznacza, że może on jednocześnie przetwarzać więcej zadań, co jest szczególnie korzystne w przypadku aplikacji wielowątkowych i środowisk wielozadaniowych. Co więcej, Core i5 1240P jest wyprodukowany w nowszym procesie technologicznym, co przekłada się na większą efektywność energetyczną i lepszą wydajność termiczną. Maksymalna ilość wydzielanego ciepła (TDP) wynosi 28 W, co jest znacznie mniej niż średnia dla starszych procesorów.