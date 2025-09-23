#B69AFF
OnePlus 15 pozuje na żywo. I każe nam zapomnieć o starych zasadach

Nadchodzi OnePlus 15, który po raz pierwszy porzuca charakterystyczną, okrągłą wyspę aparatów. Znamy kluczowe elementy jego specyfikacji - ekran 165 Hz, topowy procesor i pojemność baterii.

Oliwier Nytko
Marka OnePlus przeszła długą drogę od czasów, gdy była postrzegana głównie jako producent „zabójców flagowców”. Pierwsze modele, takie jak legendarny OnePlus 1, oferowały wysokiej klasy podzespoły w świetnej cenie, ale kosztem kompromisów. Najbardziej dotkliwy dotyczył aparatu - funkcjonalny, lecz w starciu z konkurencją od Apple czy Samsunga wyraźnie odstawał.

Przez lata firma systematycznie pracowała nad poprawą swojego wizerunku. Kluczowym momentem było nawiązanie współpracy z marką Hasselblad, co stanowiło jasny sygnał, że fotografia mobilna staje się priorytetem. 

Punktem kulminacyjnym tej ewolucji był OnePlus 13, który według mnie jest już kompletnym urządzeniem klasy premium. Zaoferował nie tylko topową wydajność i fantastyczny czas pracy na baterii, ale również dopracowane oprogramowanie i przede wszystkim system aparatów, który bez kompleksów rywalizuje z najlepszymi na rynku. 

Skoro trzynastka tak wysoko zawiesiła poprzeczkę, oczekiwania wobec jej następcy są ogromne, a najnowsze doniesienia wskazują, że OnePlus 15, omijając numer 14, przyniesie znaczące zmiany.

Oto OnePlus 15. Jest inny

Najnowsze informacje wskazują, że OnePlus 15 zrywa z dotychczasowym wzornictwem. Telefon, który został celowo zaprezentowany podczas chińskiego turnieju e-sportowego, porzuca charakterystyczną, okrągłą wyspę aparatów, będącą znakiem rozpoznawczym marki od kilku generacji. Zamiast niej pojawi się nowy, zaokrąglony kwadratowy moduł umieszczony w lewym górnym rogu obudowy.

Zmiany w designie nie kończą się na module aparatu. Według przecieków ramka urządzenia otrzyma specjalną ceramiczną powłokę, która ma być czterokrotnie twardsza od tytanu. Całość konstrukcji ma cechować się matowym wykończeniem, a telefon ma być smuklejszy niż iPhone 17 Pro Max.

Ekran i wydajność na najwyższym poziomie

Sercem smartfona ma być najnowszy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, co stawia go w ścisłej czołówce pod względem wydajności. Z przodu znajdzie się płaski, 6,8-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 1,5K.

Największym ulepszeniem ma być jednak częstotliwość odświeżania podniesiona ze 120 Hz do 165 Hz, co zapewni jeszcze większą płynność obrazu i będzie jedną z najwyższych wartości na rynku smartfonów.

Aparat bez Hasselblad, ale z nowymi możliwościami

Choć OnePlus potwierdził zakończenie współpracy z firmą Hasselblad, nie oznacza to cofnięcia się w kwestii fotografii. Jej miejsce zajmuje autorski silnik przetwarzania obrazu DetailMax Engine, który według zapowiedzi ma zapewnić niezwykle realistyczne i szczegółowe zdjęcia.

Zestaw aparatów ma składać się z trzech obiektywów 50 MP, a nowością będzie zastosowanie peryskopowego teleobiektywu z 3-krotnym zoomem optycznym, co powinno znacząco poprawić jakość przybliżeń.

Jeszcze potężniejsza bateria i model 15R

OnePlus 13 imponował czasem pracy, a jego następca ma być pod tym względem jeszcze lepszy. Przecieki mówią o zastosowaniu baterii o pojemności co najmniej 6000 mAh, wspieranej przez szybkie ładowanie o mocy 120 W. To połączenie powinno zapewnić spokój nawet najbardziej wymagającym użytkownikom.

W planach jest również tańszy model, OnePlus 15R. On także ma zaoferować świetną specyfikację, w tym procesor Snapdragon 8 Elite (poprzedniej generacji) oraz ekran 165 Hz. Jego największym wyróżnikiem może być jednak gigantyczna bateria o pojemności aż 7000 mAh. Ulepszony ma zostać również czytnik linii papilarnych, który ze standardowego sensora optycznego zmieni się w szybszy i dokładniejszy model ultradźwiękowy.

Przewidywana data premiery

Zgodnie z dotychczasowym harmonogramem wydawniczym marki, seria OnePlus 15 zadebiutuje najpierw na rynku chińskim, co ma nastąpić w październiku 2025 r. Globalna premiera, obejmująca Europę, w tym Polskę, przewidywana jest na pierwszy kwartał 2026 r., najprawdopodobniej w styczniu.

Specyfikacja OnePlus 15:

  • Procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
  • Wyświetlacz: płaski ekran OLED 6,8 cala, rozdzielczość 1.5K, odświeżanie 165 Hz
  • Aparaty tylne: potrójny moduł 50 MP (główny, ultraszerokokątny, peryskopowy teleobiektyw 3x)
  • Bateria: pojemność 6000 mAh lub większa
  • Ładowanie: prawdopodobnie 120 W
  • Design: nowy, kwadratowy moduł aparatu w lewym górnym rogu
  • Wersje kolorystyczne: Dune (tytanowy), czarny, fioletowy
Oliwier Nytko
23.09.2025 09:18
