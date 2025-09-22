#B69AFF
Co ma wspólnego iPhone Air i iPhone Fold? Więcej niż Apple chce przyznać

Tegoroczna premiera iPhone'a Air nie była przypadkowym eksperymentem Apple'a z ultracienką konstrukcją. Nowy model stanowi w rzeczywistości przygotowanie do znacznie większego przedsięwzięcia - pierwszego składanego iPhone'a, którego premiera planowana jest na przyszły rok.

Maciej Gajewski
Co mają wspólnego iPhone Air i iPhone Fold? Okazuje się, że bardzo wiele
Mark Gurman z Bloomberga ujawnił kluczową informację: składany iPhone będzie przypominał dwa tytanowe iPhone'y Air ustawione obok siebie. To świadomy wybór projektowy Apple'a, który wykorzystuje Aira jako platformę testową dla przyszłych rozwiązań konstrukcyjnych. iPhone Air o grubości zaledwie 5,6 mm stanowi więc rodzaj laboratorium, w którym Apple testuje, jak zmieścić zaawansowane komponenty w ekstremalnie cienkiej obudowie.

Kluczowym elementem łączącym oba projekty jest tytanowa obudowa. Materiał ten - zarezerwowany w linii iPhone 17 wyłącznie dla modelu Air (podczas gdy modele Pro otrzymały aluminiową ramę) - nie został wybrany przypadkowo. Tytan jest znacznie mocniejszy od aluminium, co ma kluczowe znaczenie dla konstrukcji składanej, gdzie wytrzymałość mechaniczna jest absolutnie krytyczna. Apple najwyraźniej wykorzystuje Aira do przetestowania jak tytan sprawdza się w ultracienkiej konstrukcji, zanim zastosuje go w jeszcze bardziej wymagającym środowisku składanego urządzenia.

Czytaj też:

Konstrukcyjne DNA łączące oba projekty

Apple iPhone 17 Air
iPhone Air

Inżynierowie Apple'a opracowali dla iPhone'a Air innowacyjne rozwiązanie konstrukcyjne - część płyty głównej przeniesiono do uwypuklenia aparatu, co pozwoliło wygospodarować miejsce na większą baterię w głównej części obudowy. To sprytne podejście do zarządzania przestrzenią wewnętrzną będzie kluczowe dla składanego modelu, gdzie każdy milimetr ma znaczenie.

Składany iPhone ma mieć grubość około 9-9,5 mm po złożeniu i zaledwie 4,5-4,8 mm po rozłożeniu. Te parametry pokazują dlaczego doświadczenia z iPhone'em Air są tak istotne - Apple musi opanować sztukę tworzenia funkcjonalnych urządzeń o ekstremalnie małej grubości zanim przejdzie do znacznie bardziej skomplikowanej konstrukcji składanej.

Oba urządzenia mierzą się z podobnymi problemami technicznymi. iPhone Air mimo swojej smukłości zachowuje wydajność na poziomie Pro dzięki procesorowi A19 Pro, choć z pewną redukcją mocy GPU. To dowód, że Apple nauczył się jak umieścić topową wydajność w ograniczonej przestrzeni - umiejętność, która będzie jeszcze bardziej potrzebna w składanym modelu.

iphone air 2025
iPhone Air

Problemy z żywotnością baterii w iPhone'ie Air to kolejny wspólny mianownik. Składany iPhone, z dwoma ekranami i skomplikowaną mechaniką, będzie musiał poradzić sobie z jeszcze większymi wyzwaniami energetycznymi. Doświadczenia z optymalizacją zużycia energii w Airze pozwolą Apple'owi lepiej przygotować się na te wyzwania.

Rewolucyjna mechanika zawiasów

Najciekawszym aspektem technicznym jest jednak mechanika składania. Apple pracuje nad eliminacją widocznego zagięcia na ekranie - problemu, który wciąż dotyka konkurencyjne składaki. Firma nie chce być kolejnym graczem z takim samym telefonem i dlatego gotowa jest przełożyć premierę, aby osiągnąć swoje standardy jakości.

Samsung Galaxy Z Fold7

iPhone Air z jego tytanową ramą działającą jak zbrojenie konstrukcyjne to test wytrzymałości materiału pod ekstremalnym obciążeniem. Jeśli tytan sprawdza się w tak cienkiej konstrukcji (choć testy wytrzymałości pokazały pewne ograniczenia) to może zostać zastosowany w jeszcze bardziej wymagającym środowisku składanego urządzenia.

Przyszłość według Apple'a

Składany iPhone ma zadebiutować w drugiej połowie przyszłego roku, prawdopodobnie jako część serii iPhone 18. Urządzenie będzie miało 7,8-calowy ekran wewnętrzny i 5,5-calowy zewnętrzny, co czyni go konkurentem dla Galaxy Z Fold7. Ciekawostką jest planowany powrót Touch ID w składanym modelu, prawdopodobnie umieszczonego w bocznym przycisku. Apple planuje produkcję w fabrykach Foxconna w Chinach, a nie w Indiach, jak wcześniej spekulowano.

iPhone Air nie jest więc jedynie kolejnym modelem w portfolio Apple'a - to kluczowy element większej strategii, która ma przynieść największą rewolucję w konstrukcji iPhone'a od lat. Każda innowacja testowana dziś w Airze, od tytanowej obudowy przez optymalizację baterii po miniaturyzację komponentów, znajdzie swoje pełne zastosowanie w składanym modelu. To właśnie czyni Aira tak ważnym - nie ze względu na to, czym jest dziś, ale na to, czemu ma służyć w przyszłości.

22.09.2025 19:34
