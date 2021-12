Najlepsze telefony 2021 to te, które sprawiają najwięcej frajdy. Subiektywny ranking TOP 5

To nie jest urządzenie dla każdego. Przede wszystkim, trzeba mieć naprawdę gruby portfel by móc sobie na nie pozwolić i trzeba być gotowym na to, że pomimo podwyższonej w tym roku wytrzymałości łatwiej go uszkodzić, niż konwencjonalny telefon. Uczciwie mówiąc aparaty nie są w nim też tak dobre jak choćby w tańszym Galaxy S21 Ultra, a czas pracy na jednym ładowaniu mógłby być odrobinę lepszy. Jednak to, jak bardzo rozkładany ekran przydaje się na co dzień, w pełni rekompensuje bolączki wieku dziecięcego.