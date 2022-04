Gdy pieniądze nie grają roli. Na co zwrócić uwagę, wybierając topowy smartfon

Niektórzy mówią, że telefon za 1500 zł jest wszystkim, czego potrzebujesz. Co jednak, gdy wiesz, że w twoim przypadku to nieprawda i chcesz wydać na smartfon znacznie więcej, by skorzystać z tego, co najlepsze we współczesnej technologii? Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę, wybierając topowy smartfon.