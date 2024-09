Ukochany smartfon Polaków doczekał się dopieszczonej wersji. Jest superbezpieczny

S2Q000 to czip do szyfrowania kwantowego, który wspiera platformę Samsung Knox. Co on tak naprawdę tam robi? Opowiada za technikę kwantowego generowania liczb losowych (QRNG), która bazuje na zjawiskach kwantowych. Te są z zasady losowe. To bezpieczniejsze rozwiązanie niż to stosowane w zwykłych technikach generowania liczb losowych (a tak właściwie pseudolosowych), które opierają się na matematyce i algorytmach. Dlatego siłą rzeczy są mniej bezpieczne.