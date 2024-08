Nowy składak Samsunga na horyzoncie. Konkurencja odpowiedziała

Jako że Samsung stał się przodownikiem, jeśli chodzi o składane smartfony, niczym Ford z modelem T, to też wszyscy spoglądają na niego w poszukiwaniu najcieńszego i najlepszego telefonu. Problem w tym, że tegoroczne modele Z Fold i Z Flip 6 są jeszcze dość spore na tle konkurencji. Ma to zmienić model, który wcześniej był mianowany przez nas jako Ultra czy Slim. Ale czy taki slim on będzie? Mam pewne obiekcje.