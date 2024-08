To najsłodszy telefon, jaki dzisiaj zobaczysz. Twoje dziecko nie da ci spokoju, dopóki go nie kupisz

Telefon ma prostą klawiaturę T9 wykorzystywaną przed czasem dotykowych ekranów, klasyczny guzik do poruszania się po prostym interfejsie oraz charakterystyczne przyciski zielonej i czerwonej słuchawki. Główne przeznaczenie? Dzwonienie i wysyłanie SMS-ów, odsłuchiwanie MP3 i radia FM. No i różowy, słodki wygląd. Co ciekawe, na tylnym panelu zamontowano dodatkowy 1,77-calowy ekran zewnętrzny do wyświetlania godziny i daty. Urządzenie ma 128 GB wbudowanej pamięci i obsługuje karty microSD 32 GB.