Rozwiązanie sprawia, że dane mogą być szyfrowane i odszyfrowywane tylko na jednym urządzeniu. Nawet gdyby ktoś uzyskał dostęp do konta Galaxy, to nie ma możliwości, aby odczytał dane z naszej kopii zapasowej. Może zrobić to tylko jedno urządzenie. No, chyba że zgubimy smartfon, to funkcja Ulepszona ochrona danych daje też możliwość skorzystania z kodu odzyskania, który jest generowany podczas konfiguracji.