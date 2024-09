Żaden MediaTek, żaden Exynos. Galaxy S25 z chipsetem od sprawdzonego dostawcy

Według koreańskiego Hankyung cała linia smartfonów Samsung Galaxy S25: podstawowy, Plus oraz Ultra, ma zostać wyposażona w czipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. Decyzja ta stoi w opozycji do przewidywań analityków i samej linii S24, gdzie jedynie model Ultra posiadał czipset Qualcommu - S24 i S24 Plus działały na Exynosie 2400.