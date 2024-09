Dzwoni telefon i zamiast wziąć go do ręki, podchodzisz do lodówki. Tak odbierzesz połączenie

Jak ma to działać? W teorii bardzo prosto. Jeśli lodówka i smartfon Galaxy jest podłączona do sieci Family Hub, to nadchodzące połączenie pojawi się także… na ekranie lodówki. Bez potrzeby szukania telefonu, który równie dobrze może być w innym pokoju. Lodówki Samsunga mają głośniki i mikrofony, a więc wystarczy proste odebranie i można kontynuować, to co się robiło w kuchni. Wydaje się to naprawdę ciekawą opcją. Bez potrzeby biegania po pokojach w domu lub mieszkaniu, aby znaleźć telefon.