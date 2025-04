Szykuj portfel, bo znamy cenę najpiękniejszego smartfona Samsunga

Do pewnych ustaleń udało się dotrzeć naszemu zaprzyjaźnionemu portalowi 91mobiles.com. Ktoś we włoskich sklepach pospieszył się z ceną i opublikował ją na kilka tygodni przed premierą pięknego Samsunga. Mowa o cenach 1360 euro, co oznacza, że kosztuje tyle, co Samsung Galaxy S25+. Jak się to ma do polskiej ceny? Wychodzi na to, że u nas byłoby taniej.