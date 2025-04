Co dalej z aktualizacją do One UI 7? Samsung zabrał głos

Wczoraj internet obiegła informacja, że Samsung zaprzestał dystrybucji długo wyczekiwanej aktualizacji do Androida 15 z nakładką One UI 7. Nieoficjalnie, powodem wstrzymania udostępniania aktualizacji miał być "poważny błąd", jaki występował na smartfonach po zakończeniu instalacji.



Android 15 został wydany ponad 7 miesięcy temu, a Samsung to prawdopodobnie ostatni producent smartfonów, który wciąż nie udostępnił aktualizacji. A czas goni, bo Android 16 ma zostać wydany w czerwcu.