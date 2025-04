Pokazał, jak będzie wyglądać One UI 8. Problem? Ty nadal czekasz na siódemkę

Następne zmiany dotyczą wbudowanej galerii Samsunga, której szybkie ustawienia też oferują pomniejsze zmiany w interfejsie - wielkość ikon, przycisków i nie tylko. One UI 8 będzie zawierać także funkcję Now Brief, która dotychczas pozostawała ekskluzywna dla smartfonów z serii Galaxy S25. Rozwiązanie może jednak być integralną częścią One UI 7, ponieważ ostatnio odkryto, że seria S24 w nieoficjalnym wydaniu beta otrzymała omawianą opcję. I to właściwie wszystko, co możemy zauważyć na dostępnych zrzutach ekranu.