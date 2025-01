Upiększa czy halucynuje? Tak działa zoom x100 w Samsung Galaxy S25 Ultra

Otóż nie wpływają. Fotografia z powiększeniem x100 to coś, z czego typowy użytkownik korzysta bardzo rzadko. Kiedy już to robi, to nie dlatego, by uchwycić piękną panoramę czy klimatyczny portret. Wykonując zdjęcie z cyfrowym zoomem x100 chcemy złapać coś, co znajduje się niezwykle daleko, a my nie mamy możliwości łatwej zmiany dystansu. Na przykład pracownika na wieży kopalni, górką kozicę w przełęczy czy jakiś wypadek.