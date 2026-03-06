Apple zastawił pułapkę na Windowsiarzy. Sprytne

Ładowanie...

MacBook Neo to istna rewolucja w świecie Apple’a. Pierwszy naprawdę tani mobilny komputer giganta z Cupertino został wyceniony na 2999 zł, a dla uczniów czy nauczycieli kosztuje zaledwie 2499 zł. Producent tym komputerem podjął walkę z bardziej przystępnymi cenowo laptopami konkurencji na Windowsie i pod wieloma względami - np. baterii czy jakości wykonania - ich dosłownie miażdży. Windows znowu traci argument.

MacBook Neo to magnes na użytkowników laptopów z Windowsem

Dziś kupno iPhone’a to podobny wydatek do sztandarowych modeli Samsunga. Wraz z iPhone'em 16e czy iPhone'em 17e, wycenionymi na 2999 zł, firma jeszcze bardziej obniżyła poziom wejścia do ekosystemu Apple’a.

W świecie mobilnych komputerów Apple dotychczas podstawowym modelem był MacBook Air - wersja z M4 kosztowała od 4999 zł, a obecny M5 zaczyna się od 5499 zł. Ponad 5000 zł na laptopa to dla wielu zbyt duży wydatek. Kupno używanego egzemplarza czasami nie wchodzi w grę. Natomiast MacBook Neo wypełnił tę lukę w ofercie.

Sama niska cena jednak może nie przekonywać osoby, które całe życie korzystają z Windowsa. Przejście z Androida na iPhone’a nie jest aż tak dużym szokiem, jak zrezygnowanie z Windowsa na rzecz macOS. Dlatego, aby przekonać ludzi, najlepszym sposobem jest pokazanie, że laptop Apple również jest w stanie obsłużyć aplikacje znane z Windowsa.

Na stronie produktowej MacBooka Neo firma promuje laptopa… pakietem aplikacji Microsoft, takich jak Word, Excel czy PowerPoint. Takie podejście jest o tyle ciekawe, że Apple ma własne aplikacje biurowe, takie jak Pages - dokumenty tekstowe, Numbers - arkusze kalkulacyjne czy Keynote - prezentacje. Mimo tego firma woli wykorzystać fakt, że aplikacje firm trzecich są równie ważne dla systemu macOS.

Przekonywanie do własnych, nowych dla użytkownika aplikacji mogłoby być strzałem w kolano. Znane aplikacje znacznie lepiej wpływają na użytkowników.

Apple pomaga w przejściu z PC na Maca

To, że Apple chce przyciągnąć użytkowników Windowsa nowym MacBookiem Neo pokazuje również dedykowana zakładka Przejdź z PC na Maca. Wraz z premierami innych komputerów producenta - np. MacBooków Air czy Pro - brakowało podobnego poradnika.

Przejdź z PC na Maca to natomiast dedykowana strona, na której Apple pokazuje, że użytkownicy nie powinni obawiać się nowego systemu operacyjnego. Na witrynie znajdziemy takie informacje jak kwestia kompatybilności aplikacji, możliwość przeniesienia danych ze starego komputera czy współpraca z iPhone'em. Apple również zachęca potencjalnych kupujących wysoką wydajnością, baterią, funkcjami sztucznej inteligencji czy wieloletnimi aktualizacjami.

Albert Żurek 06.03.2026 19:32

