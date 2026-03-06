REKLAMA
Świetna gra za darmo na Androida i iPhone’a. Musisz zagrać

Jedna z najlepszych gier indie ostatniej dekady wpada w promocję, którą naprawdę warto zgarnąć. Chodźcie bliżej, opowiem czemu warto zagrać w Little Nightmares i dlaczego nie warto z tym zwlekać.

Maciej Gajewski
Little Nightmares za darmo
Little Nightmares, kultowa platformówka grozy, dostępna jest za darmo na Androida i iOS-a, i to w pełnej wersji. Promocja trwa do 12 marca, więc czasu niby trochę jest, ale to ten typ okazji, który warto zgarnąć od razu zanim wyleci z głowy.

Dlaczego akurat Little Nightmares to świetna okazja?

Jeśli ktoś ominął ten tytuł w wersji na PC lub konsole, to w skrócie: Little Nightmares to jedna z najbardziej klimatycznych gier indie ostatnich lat. Nie jest to horror w klasycznym sensie - nie ma jumpscare’ów, nie ma hektolitrów krwi. Jest za to coś znacznie ciekawszego: niepokój, atmosfera i świat, który wygląda jakby Tim Burton i Playdead (twórcy Limbo i Inside) nawiązali artystyczną współpracę.

To w co gramy w ten weekend?

Gracz wciela się w postać małej dziewczynki o imieniu Six, próbującej uciec z ogromnego, groteskowego statku pełnego przypominających koszmary z dzieciństwa potworów. Gra opowiada wszystko obrazem, animacją i dźwiękiem. I robi to świetnie.

Wersja mobilna nie jest żadnym „demake’iem”. To pełnoprawny port, który zachowuje charakterystyczny styl graficzny oparty na mrocznych, ręcznie projektowanych lokacjach, fizykę i zagadki znane z dużych platform i pełną fabułę bez skrótów i cięć.

W recenzjach mobilnych wersji gracze chwalą przede wszystkim jakość przeniesienia sterowania na ekran dotykowy oraz to, że gra działa płynnie nawet na średniopółkowych telefonach. Nie jest to tytuł, który wymaga Snapdragona 8 Gen 3, żeby grało się przyjemnie.

Jak pobrać Little Nightmares za darmo?

Tu jest jeden drobny haczyk - ale taki, który nikogo nie zaboli. Gra nie jest dostępna za darmo bezpośrednio w Google Play czy App Store. Trzeba ją odebrać w aplikacji mobilnej Epic Games.

Proces wygląda tak:

  1. Instalujesz aplikację Epic Games na Androidzie lub iOS. 
  2. Logujesz się na swoje konto (albo zakładasz nowe, jeśli nie masz). 
  3. Wchodzisz w sekcję z darmowymi grami. 
  4. Dodajesz Little Nightmares do biblioteki. 
  5. Pobierasz i grasz.

Po dodaniu do konta gra zostaje z tobą na stałe - nawet po zakończeniu promocji.

Warto? Zdecydowanie warto

Little Nightmares to gra, która normalnie kosztuje kilkanaście-kilkadziesiąt złotych, w zależności od platformy i aktualnych promocji. Dostanie jej za darmo to po prostu świetny deal - szczególnie że to tytuł, który można przejść w jeden wieczór, ale pamięta się go znacznie dłużej.

Jeśli lubisz gry z klimatem, jeśli cenisz sobie dopracowaną oprawę wizualną i jeśli masz ochotę na coś, co nie jest kolejną mobilną gierką z reklamami co 30 sekund - to jest ten moment. Wskakuj do aplikacji Epic Games i odbieraj, póki się da. Promocja kończy się 12 marca. Potem Little Nightmares wróci do normalnej ceny.

