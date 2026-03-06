Ładowanie...

W ten weekend, 6-8 marca 2026 r., rusza 77. sezon Mistrzostw Świata Formuły 1. Pierwszy wyścig, który odbędzie się w Australii na torze Albert Park, został zaplanowany na niedzielę 8 marca. Przed nami emocjonujące 24 wyścigi (Grand Prix), zupełnie nowe bolidy, zasady i zmiany. Poniżej znajdziecie najlepsze sposoby na śledzenie rywalizacji online i nie tylko.

Gdzie oglądać Formułę 1 2026 r.? Internet i telewizja

Formuła 1 tak jak we wcześniejszych latach bazuje na transmisjach na żywo. W Polsce wyłączne prawa na emisję ma stacja Eleven Sports. Główne wyścigi odbywają się na kanale Eleven Sports 1. Stacja jest dostępna zarówno online w streamingu, jak i u ważniejszych operatorów telewizyjnych:

telewizja na żywo Eleven Sports dostępna w serwisie Elevensports.pl, aplikacji mobilnej (Android, iOS), oraz aplikacji na telewizory z systemem Android - wymagana subskrypcja w pakiecie 25 zł/mies. lub 250 zł na rok;

platforma Pilot WP z pakietem Eleven Sports - 14,99 zł/mies. lub 149,89 zł płatne z góry - serwis internetowy pilot.wp.pl, aplikacja mobilna Pilot WP lub Pilot WP na telewizory;

pakiety operatorów świadczących usługi telewizyjne takich jak: Canal+, Polsat Box (w tym serwis Box Go), Orange, Vectra, Netia - oraz ich serwisach streamingowych.

Alternatywnie można skorzystać z oficjalnego serwisu Formuły 1 - F1 TV w dostępnych trzech pakietach: TV Access, TV Pro oraz TV Premium. Transmisje natomiast są prowadzone w języku angielskim. Serwis wyróżnia się dostępem do funkcji, których nie znajdziemy w polskiej stacji: dokładnych pomiarów na żywo, telemetrii, użycia opon, map kierowców czy radia konkretnych drużyn na żywo.

Pakiet Eleven Sports

To jednak dane stworzone dla bardziej zaawansowanych fanów Formuły 1. Najniższy plan F1 TV kosztuje 30 euro na rok - ok. 128 zł, natomiast F1 TV Pro - 60 euro rocznie, czyli ok. 256 zł, płatne z góry.

Kiedy oglądać wyścigi Formuły 1? Kalendarz spotkań

Harmonogram wyścigów Formuły 1 jest ustalony z góry. W sezonie 2026 r. planowo ma odbyć się łącznie 24 Grand Prix - pierwsze już w nadchodzącą niedzielę 8 marca. Ostatnie wydarzenie zostało zaplanowane natomiast na 6 grudnia 2026 r. Kalendarz wygląda następująco:

Grand Prix Australii: 8 marca godz. 5:00 – kwalifikacje 7 marca godz. 6:00;

8 marca godz. 5:00 – kwalifikacje 7 marca godz. 6:00; Grand Prix Chin: 15 marca godz. 8:00 – kwalifikacje 14 marca godz. 8:00;

15 marca godz. 8:00 – kwalifikacje 14 marca godz. 8:00; Grand Prix Japonii: 29 marca godz. 7:00 – kwalifikacje 28 marca godz. 7:00;

29 marca godz. 7:00 – kwalifikacje 28 marca godz. 7:00; Grand Prix Bahrajnu : 12 kwietnia godz. 17:00 – kwalifikacje 11 kwietnia godz. 18:00;

: 12 kwietnia godz. 17:00 – kwalifikacje 11 kwietnia godz. 18:00; Grand Prix Arabii Saudyjskiej : 19 kwietnia godz. 19:00 – kwalifikacje 18 kwietnia godz. 19:00;

: 19 kwietnia godz. 19:00 – kwalifikacje 18 kwietnia godz. 19:00; Grand Prix Miami: 3 maja godz. 22:00 – kwalifikacje 2 maja godz. 22:00;

3 maja godz. 22:00 – kwalifikacje 2 maja godz. 22:00; Grand Prix Kanady: 24 maja godz. 15:00 – kwalifikacje 23 maja godz. 16:00;

24 maja godz. 15:00 – kwalifikacje 23 maja godz. 16:00; Grand Prix Monako: 7 czerwca godz. 15:00 – kwalifikacje 6 czerwca godz. 16:00;

7 czerwca godz. 15:00 – kwalifikacje 6 czerwca godz. 16:00; Grand Prix Barcelona-Katalonia: 14 czerwca godz. 15:00 – kwalifikacje 13 czerwca godz. 16:00;

14 czerwca godz. 15:00 – kwalifikacje 13 czerwca godz. 16:00; Grand Prix Austrii: 28 czerwca godz. 15:00 – kwalifikacje 27 czerwca godz. 16:00;

28 czerwca godz. 15:00 – kwalifikacje 27 czerwca godz. 16:00; Grand Prix Wielkiej Brytanii: 5 lipca godz. 16:00 – kwalifikacje 4 lipca godz. 16:00;

5 lipca godz. 16:00 – kwalifikacje 4 lipca godz. 16:00; Grand Prix Belgii: 19 lipca godz. 15:00 – kwalifikacje 18 lipca godz. 16:00;

19 lipca godz. 15:00 – kwalifikacje 18 lipca godz. 16:00; Grand Prix Węgier: 26 lipca godz. 15:00 – kwalifikacje 25 lipca godz. 16:00;

26 lipca godz. 15:00 – kwalifikacje 25 lipca godz. 16:00; Grand Prix Holandii: 23 sierpnia godz. 15:00 – kwalifikacje 22 sierpnia godz. 16:00;

23 sierpnia godz. 15:00 – kwalifikacje 22 sierpnia godz. 16:00; Grand Prix Włoch: 6 września godz. 15:00 – kwalifikacje 5 września godz. 16:00;

6 września godz. 15:00 – kwalifikacje 5 września godz. 16:00; Grand Prix Hiszpanii: 13 września godz. 15:00 - kwalifikacje 12 września godz. 16:00;

13 września godz. 15:00 - kwalifikacje 12 września godz. 16:00; Grand Prix Azerbejdżanu: 26 września godz. 13:00 – kwalifikacje 25 września godz. 14:00;

26 września godz. 13:00 – kwalifikacje 25 września godz. 14:00; Grand Prix Singapuru: 11 października godz. 14:00 – kwalifikacje 10 października godz. 15:00;

11 października godz. 14:00 – kwalifikacje 10 października godz. 15:00; Grand Prix USA: 25 października godz. 21:00 – kwalifikacje 24 października godz. 23:00;

25 października godz. 21:00 – kwalifikacje 24 października godz. 23:00; Grand Prix Meksyku: 1 listopada godz. 21:00 – kwalifikacje 31 października godz. 22:00;

1 listopada godz. 21:00 – kwalifikacje 31 października godz. 22:00; Grand Prix Brazylii: 8 listopada godz. 18:00 – kwalifikacje 7 listopada godz. 19:00;

8 listopada godz. 18:00 – kwalifikacje 7 listopada godz. 19:00; Grand Prix Las Vegas: 22 listopada godz. 5:00 – kwalifikacje 21 listopada godz. 5:00;

22 listopada godz. 5:00 – kwalifikacje 21 listopada godz. 5:00; Grand Prix Kataru: 29 listopada godz. 17:00 – kwalifikacje 28 listopada godz. 19:00;

29 listopada godz. 17:00 – kwalifikacje 28 listopada godz. 19:00; Grand Prix Abu Zabi: 6 grudnia godz. 14:00 – kwalifikacje 5 grudnia godz. 15:00.

W ten weekend obejrzymy pierwsze starcie kierowców na torze Albert Park w Australii. Następnie mamy Grand Prix Chin w następnym tygodniu, a potem Japonia za dwa tygodnie. Oprócz głównych Grand Prix oraz kwalifikacji w tym roku odbędzie się też sześć sprintów, które zaplanowano na: Grand Prix Chin, Miami, Kanady, Wielkiej Brytanii, Holandii oraz Singapuru.

W związku z obecną sytuacją na Bliskim Wschodzie FIA - organizacja odpowiedzialna za Formułę 1 obecnie bada losy wyścigów w Bahrajnie oraz Arabii Saudyjskiej, które zostały zaplanowane na kwiecień. W związku z czym może dojść do odwołania lub przeniesienia wyścigów na inne tory.

Składy zespołów Formuły 1 na rok 2026 r.

W 2026 r. doszło do zmian w zespołach Formuły 1. W tym roku w wyścigach weźmie udział 11 zespołów oraz 22 kierowców - do stawki dołączył zupełnie nowy Cadillac. W ubiegłych latach w Formule 1 mieliśmy 10 drużyn oraz 20 kierowców. Składy wyglądają następująco:

Red Bull Racing: Max Verstappen i Isack Hadjar;

Racing Bulls: Liam Lawson i Arvid Lindblad;

Ferrari: Lewis Hamilton i Charles Leclerc

Mercedes: George Russell i Kimi Antonelli;

McLaren: Lando Norris i Oscar Piastri;

Aston Martin: Fernando Alonso i Lance Stroll;

Williams: Carlos Sainz i Alexander Albon;

Audi (dawniej Kick Sauber): Nico Hülkenberg i Gabriel Bortoleto;

Alpine: Pierre Gasly i Franco Colapinto;

Haas: Esteban Ocon i Oliver Bearman;

Cadillac: Sergio Perez i Valtteri Bottas.

Barwy zupełnie nowego Cadillaca reprezentują znani kierowcy: Sergio Perez, który dawniej jeździł w Red Bull Racing oraz Valteri Bottas znany z Saubera oraz wcześniej Mercedesa. Nowym kierowcą jest Arvid Linblad, który przeszedł do Formuły 1 z Formuły 2 i dołączył do drużyny Racing Bulls. Zmiany dotyczą także Red Bull Racing - debiutuje tu Isack Hadjar, który w sezonie 2025 r. konkurował w barwach Racing Bulls. Stanowisko drugiego kierowcy Red Bulla stracił natomiast Yuki Tsunoda.

Co się zmieniło w samochodach w 2026 r.? Rewolucja w przepisach

Sezon 2026 r. jest rewolucyjny pod względem regulacji. Samochody są mniejsze, lżejsze oraz wykorzystują nowe hybrydowe jednostki napędowe wykorzystujące silnik spalinowy V6 Turbo (1.6) oraz silnik elektryczny. Nowe jednostki charakteryzują się podziałem mocy 50/50 - dotychczas 75 proc. mocy generowała jednostka spalinowa, pozostałe 25 proc. elektryczna.

Dostawcy jednostek napędowych dla poszczególnych drużyn w 2026 (fot. Padock Passion)

Wprowadzono też aktywną aerodynamikę z ruchomymi elementami przedniego i tylnego skrzydła. Usunięto system DRS i zastąpiono go nowym trybem wyprzedzania wykorzystującym dodatkowej energii elektrycznej.

Albert Żurek 06.03.2026 18:45

