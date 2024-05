Czego o zarządzaniu uczy Formuła 1?

– Praca w Formule 1 nauczyła mnie, że za sukcesem stoi wiele osób, wiele elementów, często niewidocznych musi złożyć się na ostateczny triumf. Żeby kierowca wygrał wyścig, wcześniej trzeba zbudować odpowiedni bolid, przygotować go, przetestować, nauczyć współpracy zespół, na koniec wyszkolić kierowcę – mówi Peasland i pokazuje zdjęcie z czasów, gdy pracował w zespole Red Bull Racing. Widać na nim przeszło 100 osób, a to tylko najbliższy zespół, który uczestniczy w wyścigach. Cała ekipa pracująca na sukces kierowcy to już blisko 1000 osób.