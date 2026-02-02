REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie

Ojcostwo obudziło sumienie twórcy iPoda. Wcześniej miał gdzieś prywatność

Tony Fadell, twórca iPoda, przyznaje, że ojcostwo radykalnie zmieniło jego podejście do prywatności danych. Wraz z dziećmi przyszła refleksja nad deepfejkami, manipulacją i długofalowymi skutkami zbierania informacji.

Malwina Kuśmierek
Wraz z dziećmi przyszła świadomość zagrożeń, które wcześniej ignorowali liderzy Doliny Krzemowej
REKLAMA

Rodzicielstwo to jedyna w swoim rodzaju przygoda, która równocześnie uszlachetnia. Nowi rodzice (ale często także ci doświadczeni) dzięki dzieciom zauważają radość tam, gdzie wcześniej jej nie szukali, rozwijają czułość i gotowość do poświęceń, ale i boleśnie konfrontują się z własnymi ograniczeniami, zmęczeniem oraz odpowiedzialnością.

Jednak jeżeli jesteś jednym z możnych ludzi Doliny Krzemowej, zyskujesz jeszcze jedną cnotę: przestajesz postrzegać dbanie o prywatność danych jako fanaberię odklejonych od rzeczywistości aktywistów.

REKLAMA

Dolina Krzemowa zaczęła myśleć inaczej o prywatności danych dopiero wtedym gdy do gry weszły ich własne dzieci

Taką tezę wprost stawia Tony Fadell, jeden z najbardziej wpływowych projektantów w historii elektroniki użytkowej, znany przede wszystkim jako "ojciec iPoda". W rozmowie z dziennikarzem Erikiem Newcomerem w ramach prowadzonego przez Newcomera podcastu, Fadell przyznał, że moment zostania ojcem był dla niego - i dla wielu innych liderów technologii - wyraźną granicą w myśleniu o prywatności.

Jak mówił, przez lata wśród najbogatszych ludzi Doliny Krzemowej dominowała postawa niemal libertariańska: "chcę wszystko, cały czas; mogę oddać całą prywatność, nie obchodzi mnie, co stanie się z danymi". Dopiero pojawienie się w ich życiu pierwszego dziecka zmieniało to podejście. Serca z kamienia ruszały tematy takie jak deepfejki, inżynieria społeczna czy nadużycia wobec najmłodszych - oczywiście z użyciem filtra własnej pociechy w roli ofiary.

Fadell podkreślał, że podobną ewolucję widział u innych ikon branży - w tym u Marka Zuckerberga oraz współzałożycieli Google, Larry'ego Page'a i Sergeya Brina. Jego zdaniem doświadczenie rodzicielstwa działa jak budzik: nagle pojawiają pytania o to, ile danych "wysysa" z nas technologii, kto faktycznie ma do nich dostęp i co robi z pozyskanymi informacjami gdy przestają być potrzebne.

Pracowałem z tymi ludźmi, niektórymi z tych założycieli [firm w Dolinie Krzemowej], którzy [teraz] mają inne spojrzenie na świat i żałują, że nie podjęli innych działań i nie podjęli innych decyzji na początku.

"Lepiej później niż wcale"

"Ojciec iPoda" przyznaje, że po narodzinach córki zaczął inaczej dobierać usługi i narzędzia cyfrowe, z których korzysta jego rodzina. Jako przykład podaje aplikację Tinybeans, zamkniętą platformę do dzielenia się zdjęciami i informacjami o dziecku wyłącznie w gronie najbliższych. Zamiast publikować treści w otwartych serwisach społecznościowych, Fadell świadomie wybiera rozwiązania ograniczające zasięg danych i liczbę podmiotów mających do nich dostęp.

W rozmowie podkreśla też, że dziś znacznie ostrożniej podchodzi do udzielania aplikacjom zgód na dostęp do danych kontekstowych - takich jak lokalizacja, nagrania audio czy informacje o otoczeniu. Jako osoba, która doskonale rozumie, w jaki sposób dane są agregowane i monetyzowane, Fadell lokuje się - jak sam mówi - "pomiędzy" entuzjastami bezrefleksyjnie oddającymi prywatność a skrajnymi sceptykami technologii.

Na koniec trudno oprzeć się ambiwalentnemu wrażeniu. Z jednej strony nie dziwi mnie, że to dopiero narodziny dziecka stały się dla Tony'ego Fadella i jemu podobnych momentem "oświecenia" w sprawach prywatności - empatia w Dolinie Krzemowej od lat uruchamia się najczęściej dopiero wtedy, gdy dana kwestia staje się problemem osobistym. Z drugiej jednak strony uderza coś znacznie bardziej niepokojącego: pełna świadomość zagrożeń, skali nadużyć i systemowych konsekwencji decyzji podjętych lata temu, połączona z bezradnym rozłożeniem rąk. "Żałujemy, że nie zrobiliśmy inaczej" brzmi jak wygodna wymówka by nie podjąć działań, które doprowadziłyby do stworzenia bardziej bezpiecznego dla dzieci świata.

No chyba, że dzieci zaczną robić w pieluszki moduły RAM i przynosić z przedszkola terabajty danych do treningu AI - wtedy będzie warto rozważyć długoterminowe zmiany w działaniu firm rodziców.

Może zainteresować cię także:

REKLAMA
Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Malwina Kuśmierek
02.02.2026 10:34
Tagi: dziecidzieci w sieciOchrona prywatności
Najnowsze
10:12
Apple przegrywa walkę o pamięć. Zjedzą to, co miało być dla twojego iPhone'a
Aktualizacja: 2026-02-02T10:12:34+01:00
9:21
Zima zaskoczyła Biedronkę. Uderzenie prosto w system kaucyjny
Aktualizacja: 2026-02-02T09:21:15+01:00
8:15
Trwa Messendżeryzacja Spotify. Co dalej, wideorozmowy?
Aktualizacja: 2026-02-02T08:15:08+01:00
8:13
Naciskają na Google, żeby wyłączyć podsumowania AI. To się nie uda
Aktualizacja: 2026-02-02T08:13:45+01:00
7:42
Nie tylko Xbox dostaje po głowie, PlayStation też. Twórcy gier odwracają się od konsol
Aktualizacja: 2026-02-02T07:42:42+01:00
7:32
Odkryli, że boty mruczą coś pod nosem. Gadanie ze sobą pomaga im jak ludziom
Aktualizacja: 2026-02-02T07:32:13+01:00
7:17
Narzędzie do niszczenia marzeń deweloperów. Zobaczysz prawdziwie paskudną Polskę
Aktualizacja: 2026-02-02T07:17:09+01:00
6:30
Na lotnisku powiesili kod. Takie symbole powinny być w każdym polskim mieście
Aktualizacja: 2026-02-02T06:30:00+01:00
6:15
Agenci AI stworzyli swój portal społecznościowy. A tam masa niepokojących dyskusji
Aktualizacja: 2026-02-02T06:15:00+01:00
6:00
Teoria spiskowa, w którą mogę uwierzyć. Styczeń był rekordowo długi
Aktualizacja: 2026-02-02T06:00:00+01:00
16:20
Coś znów naruszyło naszą przestrzeń powietrzną. „To nie są żarty, dzwoń na 112”
Aktualizacja: 2026-02-01T16:20:00+01:00
16:10
Rakieta mogła spaść na Polskę. Finał historii zaskakuje
Aktualizacja: 2026-02-01T16:10:00+01:00
16:00
Spotify z nowymi cenami. Po podwyżce rodziny zapłacą najwięcej
Aktualizacja: 2026-02-01T16:00:00+01:00
9:30
Studenci zbudowali pływającego drona. "Ma poważne zadanie"
Aktualizacja: 2026-02-01T09:30:00+01:00
9:00
Klasyczna telewizja umiera? Patrz na to
Aktualizacja: 2026-02-01T09:00:00+01:00
8:30
Czyste powietrze zabija rafę. Badacze łapią się za głowę
Aktualizacja: 2026-02-01T08:30:00+01:00
8:15
Mam dosyć systemu kaucyjnego. Znalazłem alternatywę
Aktualizacja: 2026-02-01T08:15:00+01:00
8:00
Oto rakieta do lotu na Księżyc. Włożyli w nią przestarzałą technologię
Aktualizacja: 2026-02-01T08:00:00+01:00
7:30
Tornada da się przewidzieć. "Uratują mnóstwo ludzi"
Aktualizacja: 2026-02-01T07:30:00+01:00
7:15
WOT szkoli się na dronach FPV. Skala robi wrażenie
Aktualizacja: 2026-02-01T07:15:00+01:00
7:00
realme P4 Power wbija w fotel. Ma 10 000 mAh i nie jest cegłą
Aktualizacja: 2026-02-01T07:00:00+01:00
18:15
Galaxy S26 ma już datę premiery. Jedna funkcja będzie gwiazdą
Aktualizacja: 2026-01-31T18:15:38+01:00
17:53
Windows już miał kiedyś podobny kryzys. Brakuje mi Billa Gatesa
Aktualizacja: 2026-01-31T17:53:57+01:00
16:40
Zawstydzili Apple'a. Ten sprzęt jest wspierany od dekady
Aktualizacja: 2026-01-31T16:40:00+01:00
16:30
Ameryka odtajnia zimną wojnę. Tak szpiegowali świat z kosmosu
Aktualizacja: 2026-01-31T16:30:00+01:00
16:21
Placówka na Lodowcu Zagłady. Stawka jest wysoka
Aktualizacja: 2026-01-31T16:21:22+01:00
16:20
Histeria w branży gier wideo. Zniknęły miliardy
Aktualizacja: 2026-01-31T16:20:00+01:00
16:10
30 mln zł za kilka mebli i papierków. Relikwie po mesjaszu elektroniki
Aktualizacja: 2026-01-31T16:10:00+01:00
16:00
Chrome zabierze ci więcej RAM-u. Jeszcze podziękujesz
Aktualizacja: 2026-01-31T16:00:00+01:00
9:21
Żołnierze dostaną nowe telefony. "Najważniejsze było bezpieczeństwo"
Aktualizacja: 2026-01-31T09:21:00+01:00
9:01
Zalegalizują oprogramowanie szpiegujące. "Całkowity brak kontroli"
Aktualizacja: 2026-01-31T09:01:00+01:00
8:30
Która subskrypcja AI wygrywa w 2026? Wskazujemy tanie i dobre
Aktualizacja: 2026-01-31T08:30:00+01:00
8:15
Nowy teleskop kosmiczny będzie potężny. "Chcą odkryć nową fizykę"
Aktualizacja: 2026-01-31T08:15:00+01:00
8:00
Przestawiają granicę prędkości na kolei. 600 km/h to pikuś
Aktualizacja: 2026-01-31T08:00:00+01:00
7:20
Czeka nas pogodowy kataklizm. Wiosną będzie jak na pustyni
Aktualizacja: 2026-01-31T07:20:00+01:00
7:10
Coś szarpie orbitą planety. Księżyc może być kosmicznym potworem
Aktualizacja: 2026-01-31T07:10:00+01:00
7:00
Ten komputer zmieści się w kieszeni. Prądu zużywa tyle, co żarówka
Aktualizacja: 2026-01-31T07:00:00+01:00
21:54
Elon Musk chce stworzyć giganta. Cel: kosmos
Aktualizacja: 2026-01-30T21:54:27+01:00
21:19
Smartfony się obroniły. Możesz planować zakupy
Aktualizacja: 2026-01-30T21:19:01+01:00
20:13
Potężny obiekt wszedł w atmosferę nad Europą. POLSA wydała komunikat
Aktualizacja: 2026-01-30T20:13:31+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA