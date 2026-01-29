Android nie pozwoli wejść do twojego telefonu. Ta nowość to potężna zapora

Ładowanie...

Już wcześniej dowiedzieliśmy się, że w kolejnej wersji systemu (Android 17) ma pojawić się blokada aplikacji wymagająca potwierdzenie tożsamości. Obecny Android 16 natomiast ma otrzymać zmiany w zabezpieczeniach uwierzytelniania.

Android staje się bezpieczniejszy. Podziękujesz Google’owi

Już w ubiegłym roku producent usprawnił kwestię bezpieczeństwa w Androidzie 15 dodając funkcję, która automatycznie blokuje ekran urządzenia po kilku nieudanych prób uwierzytelniania. Teraz użytkownik może ją wyłączyć w ustawieniach i zakładce Ochrona w razie kradzieży. W praktyce oznacza to większą kontrolę nad zabezpieczeniami.

Dlaczego Google zdecydował się na taki krok? Ponieważ pozostałe nowości sprawiają, że system jest bardziej agresywny jeśli chodzi o blokowanie dostępu do telefonu w przypadku nieudanych prób odblokowania. Jedną z nich jest silniejsza ochrona przed zgadywaniem hasła. Google twierdzi, że narzędzie wydłuża czas blokady po nieudanych próbach odblokowania kodu PIN, wzoru lub hasła.

Rozwiązanie jednak miało zostać zabezpieczone przed pomyłkami. Identyczne błędne próby - czyli jeśli wpiszemy tę samą kombinację kilka razy - nie wliczają się do limitu. To opcja, która ma sprawić, że np. dziecko przypadkowo nie zablokuje nam telefonu. Albo my sami - niektórym często zdarzają się pomyłki.

Kolejnym zabezpieczeniem ma być rozszerzenie zakresu działania funkcji Identity Check. Opcja już wcześniej była dostępna w Androidzie i działała tak, że użytkownik podczas wykonywania określonych czynności (np. zmiana PIN) musiał potwierdzić swoją tożsamość biometrią. Natomiast teraz biometria będzie wymagana do obsługi menedżerów haseł (w tym Google) czy aplikacji bankowych.

Google ulepsza też opcję blokady zdalnej dostępnej pod adresem Android.com/lock. Narzędzie wykorzystuje numer telefonu podpięty do urządzenia i pozwala w łatwy sposób z dowolnej przeglądarki zablokować zgubiony lub skradziony smartfon.

Do procesu blokowania dodano jednak opcjonalne pytanie bezpieczeństwa. To rozwiązanie, które ma umożliwić zablokowanie telefonu wyłącznie prawdziwemu właścicielowi. Aby skorzystać z narzędzia, należy je skonfigurować w ustawieniach telefonu. Wraz z dotychczasowymi zabezpieczeniami takimi jak blokada po wykryciu kradzieży czy blokada urządzenia offline telefony z Androidem weszły na nowy poziom bezpieczeństwa.

Albert Żurek 29.01.2026 19:07

