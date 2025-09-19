#B69AFF
Polska spada w ważnym rankingu. Zacznij myśleć o swojej prywatności

W najnowszym teście prywatności NordVPN Polska wypadła poza podium, spadając z drugiego na czwarte miejsce. Choć nadal plasujemy się wysoko, to zmiana ta powinna zmusić nas do refleksji nad ochroną naszych danych w sieci oraz zachętą do korzystania z rozwiązań VPN.

Maciej Gajewski
Polska ranking prywatności 2025
NordVPN co roku przeprowadza kompleksowy test prywatności, analizując m.in.:

  • politykę retencji danych u dostawców usług internetowych;
  • stopień inwigilacji rządowej;
  • dostępność i jawną transparentność procedur przetwarzania danych.
Metodologia łączy analizę prawną z testami praktycznymi, obejmując zarówno badanie zapytań rządowych, jak i kontrolę faktycznych logów serwerów. To sprawia, że raport jest jednym z najbardziej wiarygodnych źródeł wiedzy o stanie cyberbezpieczeństwa na świecie.

W tegorocznej edycji do zestawienia dodano także nowe mierniki, takie jak transparentność algorytmów sztucznej inteligencji wykorzystywanych przez operatorów sieci oraz stopień wdrożenia protokołów ochrony tożsamości online. Efekt? Niektóre kraje skoczyły w górę, inne - jak Polska - zostały wyprzedzone.

Polska z drugiego miejsca… na czwarte

Wyniki raportu NordVPN 2025

W minionym roku nasz kraj zachwycił specjalistów i zajął drugą pozycję w rankingu, ustępując jedynie w niewielkim stopniu liderowi. Ten awans był wyrazem dynamicznego rozwoju prawa ochrony danych osobowych po wejściu RODO w życie.

Jednak w bieżącym roku konkurencja nie próżnowała. Zmiany w prawie w innych państwach oraz wzrost świadomości użytkowników sprawiły, że Polska wypadła o dwa miejsca niżej, plasując się na czwartym miejscu. To pokazuje, że nawet najszybciej rozwijający się rynek GDPR-owy musi nieustannie się dostosowywać.

Co to oznacza dla użytkowników Internetu?

Dla technicznych entuzjastów i świadomych użytkowników to sygnał ostrzegawczy. Spadek w rankingu nie oznacza, że w Polsce przestało się dbać o prywatność - nadal mamy solidne ramy prawne - jednak globalne standardy rosną w siłę.

W praktyce warto:

  • na co dzień stosować narzędzia szyfrujące ruch, 
  • zwracać uwagę na polityki prywatności stron i aplikacji, 
  • rozważyć abonament VPN z gwarancją braku logów. 

Dzięki temu nawet jeśli ustawodawca się opóźnia, to my jako użytkownicy nie oddajemy kontroli nad swoimi danymi.

Globalne wyniki testu prywatności NordVPN

NordVPN jako tarcza ochronna

Skoro raport NordVPN wskazuje na miejsca, które wymagają poprawy, warto sięgnąć po sprawdzone rozwiązanie. NordVPN oferuje:

  • politykę no-logs;
  • tysiące serwerów w ponad 60 krajach;
  • funkcje Double VPN i Onion Over VPN.

Ich infrastruktura stale jest audytowana przez niezależne podmioty, co daje dodatkową pewność, że nasze dane naprawdę znikają z Internetu.

Jak wybrać najlepszy VPN dla siebie?

Przy wyborze dostawcy VPN należy zwrócić uwagę na:

  1. Jurysdykcję firmy - najlepiej poza sojuszami inwigilacyjnymi;
  2. Przejrzystość audytów - czy wyniki są publicznie dostępne;
  3. Funkcje dodatkowe - kill switch, split tunneling, ochrona przed wyciekiem DNS.
Brzmi skomplikowanie? Spokojnie - NordVPN na to wszystko odpowiada i nawet zaawansowani użytkownicy docenią przejrzysty interfejs oraz łatwość konfiguracji na urządzeniach mobilnych i stacjonarnych.

Choć Polska spadła z drugiego na czwarte miejsce w teście prywatności NordVPN 2025 to nasz kraj wciąż plasuje się w ścisłej czołówce. To jednak przypomnienie, że w świecie cyfrowym nie można osiadać na laurach. Korzystając z rozwiązań takich jak NordVPN możemy sami zadbać o swoją prywatność i bezpieczeństwo w sieci, niezależnie od zmian legislacyjnych czy globalnych trendów.

19.09.2025 16:00
