Polskie wojsko ma nową broń. AIRON to sztuczna inteligencja wkurzona na ruskich

Boty nie biorą jeńców. Atakują w dzień i w nocy, seryjnie i bez emocji, zalewając Twoje powiadomienia kłamstwem o rzekomej mobilizacji czy ruchach wojsk, albo zmyślonymi informacjami na temat programu SAFE. To nie jest zabawa w komentarze pod postem, to regularna ofensywa, w której amunicją są fake newsy, a ofiarami polskie społeczeństwo.

Bogdan Stech
Polskie wojsko ma nowego wroga. Nie będzie z nim walczyć gołymi rękoma
Wojsko Polskie wyciąga z arsenału zupełnie nową broń. To AIRON, wojskowa platforma sztucznej inteligencji, która ma dać polskim oficerom przewagę w starciu z rosyjską i białoruską propagandą.

Wojna informacyjna nie wybacza spóźnień

Od wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie polska przestrzeń wirtualna jest bezustannie bombardowana fałszywymi narracjami. Zmanipulowane zdjęcia, masowo powielane wpisy o rzekomych ukrytych celach Tarczy Wschód czy absurdalne, ale zyskujące zasięgi teorie o planowanym podziale terytorium Ukrainy.

To codzienność, z którą muszą mierzyć się wojskowi rzecznicy. Problem polega na tym, że za tymi atakami stoją zautomatyzowane sieci botów. Kłamstwo obiega internet z prędkością światła, podczas gdy człowiek potrzebuje czasu na jego weryfikację i przygotowanie dementi.

Ministerstwo Obrony Narodowej zrozumiało, że w tej walce tradycyjne metody to za mało. Jeśli oficer prasowy zareaguje zbyt późno, informacyjna bitwa jest już przegrana, a oficjalny komunikat wojska po prostu tonie w morzu zaplanowanej dezinformacji.

Odpowiedzią na ten wyścig z czasem jest wdrożenie algorytmów, które potrafią pracować ułamki sekund po wykryciu zagrożenia. Zamiast walczyć z maszynami gołymi rękami, polska armia postanowiła zatrudnić własne, znacznie lepsze maszyny.

Wojskowy ChatGPT w zamkniętej klatce

Rozwiązaniem, nad którym intensywnie pracuje resort obrony, jest AIRON. Nie mówimy tu jednak o darmowym chatbocie z internetu, do którego każdy ma dostęp. To dedykowana, w pełni bezpieczna platforma sztucznej inteligencji stworzona na potrzeby sił zbrojnych.

System działa jak odizolowany hub, co jest kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego. Pozwala on na przetwarzanie ogromnych ilości danych, analizę wzorców publikacji i wyłapywanie skoordynowanych ataków botów, ale bez ryzyka, że wrażliwe informacje wypłyną na zewnątrz. Wojsko buduje po prostu własny, zamknięty ekosystem AI.

Co więcej, platforma nie będzie przykuta wyłącznie do biurek w sztabach dowodzenia. MON planuje wdrożenie wersji mobilnej pod nazwą AIRON EDGE. To oprogramowanie zaprojektowane specjalnie z myślą o działaniach w terenie, gdzie łączność bywa ograniczona, a czas reakcji w warunkach operacyjnych decyduje o sukcesie lub porażce misji.

Dzięki centralizacji narzędzi sztucznej inteligencji polska armia zyskuje pełną kontrolę nad danymi i ustandaryzowany proces, który ma być swoistą cyfrową tarczą ochronną.

Komandosi od promptów szkoleni przez NATO

Nawet najlepszy algorytm jest bezużyteczny, jeśli człowiek po drugiej stronie ekranu nie potrafi z niego korzystać. Dlatego w Dowództwie Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni przeprowadzono właśnie bezprecedensowe szkolenie.

To jest pierwszy kurs sztucznej inteligencji poświęcony komunikatorom w siłach zbrojnych. Oficerowie prasowi nie zawsze wiedzą, jak korzystać z narzędzi AI i jak budować prompty. Ten kurs ma to zmienić – tłumaczy w rozmowie z Polską Zbrojną Jakub Block, zastępca dyrektora Departamentu Komunikacji i Promocji MON.

Zamiast wysyłać pojedynczych oficerów do centrum kompetencyjnego NATO w Rydze, co zajęłoby całe lata, MON ściągnęło łotewskich instruktorów do Polski. Dzięki temu jednorazowo przeszkolono kilkudziesięciu wojskowych oficerów prasowych i analityków z różnych szczebli dowodzenia.

To nie były standardowe wykłady z komunikacji kryzysowej. Polscy żołnierze uczyli się tam rzemiosła przyszłości: budowania skutecznych promptów, planowania całych kampanii informacyjnych z wykorzystaniem agentów AI oraz błyskawicznego monitorowania sieci pod kątem fałszywych narracji.

Wojsko uczy się, jak zaprząc sztuczną inteligencję do czarnej roboty, analizy trendów i szkicowania komunikatów, aby oficer mógł skupić się na strategii i podjęciu ostatecznej decyzji.

W planach jest też wersja mobilna, AIRON EDGE, przeznaczona do działań w terenie i w warunkach operacyjnych. AIRON jest centralnym, bezpiecznym punktem dostępu do narzędzi AI dla całego resortu. Pomaga ustandaryzować korzystanie ze sztucznej inteligencji w oficjalnych procesach i zapewnia pełną kontrolę nad danymi, dostępem i audytem. Reagować błyskawicznie bez ryzyka, że dane wyciekną poza sieć wojskową. AIRON ma dać nam przewagę w wojnie informacyjnej, gdzie tempo rozpowszechniania fałszywych treści jest często niewiarygodnie szybkie - tłumaczy w Polsce Zbrojnej ppłk Paweł Augustynowicz z Centrum Implementacji Sztucznej Inteligencji MON.

Halucynacje i ostatnie słowo człowieka

Mimo ogromnych nadziei pokładanych w systemie AIRON, dowództwo podchodzi do nowej technologii z chłodną głową. Generatywna sztuczna inteligencja ma to do siebie, że potrafi być nie tylko genialna, ale i potwornie omylna.

Zjawisko tak zwanych halucynacji, czyli zmyślania faktów przez modele językowe, w środowisku wojskowym mogłoby doprowadzić do katastrofy wizerunkowej i operacyjnej. Co więcej, AI nigdy nie będzie miało pełnej świadomości sytuacyjnej z pola walki.

Dlatego w strukturach MON panuje żelazna zasada: sztuczna inteligencja to tylko zaawansowane narzędzie wspierające, swoisty egzoszkielet dla oficera prasowego, a nie jego zastępca. Algorytm może w sekundę wykryć zorganizowaną farmę trolli i napisać propozycję sprostowania, ale przycisk "publikuj" zawsze musi kliknąć żywy człowiek.

Inwestycje w systemy takie jak AIRON udowadniają jednak jedno, Polska armia przestała ignorować wirtualny front i zamierza w tej cybernetycznej wojnie dyktować własne warunki.

Bogdan Stech
17.03.2026 15:39
Tagi: DezinformacjaSztuczna inteligencja (AI)Wojsko
Najnowsze
15:29
Facebook z wielką zmianą. Koniec z tanim kopiuj-wklej, będzie ciekawie
Aktualizacja: 2026-03-17T15:29:36+01:00
15:19
Gothic trafia na smartfony. Tylko te "lepsze", Android zostaje w tyle
Aktualizacja: 2026-03-17T15:19:29+01:00
13:57
Kometa 3I/Atlas ujawniła kolejną tajemnicę. Jej wiek zwala z nóg
Aktualizacja: 2026-03-17T13:57:27+01:00
13:38
Samsung ulepsza kluczowy moduł telefonu. Koniec z denerwującym powtarzaniem
Aktualizacja: 2026-03-17T13:38:57+01:00
13:05
iPhone 16 w cenie iPhone'a 17e. Mam mocny dylemat
Aktualizacja: 2026-03-17T13:05:45+01:00
12:51
InPost wynalazł sklep internetowy z wyszukiwarką. Nikt nie wie po co
Aktualizacja: 2026-03-17T12:51:09+01:00
11:30
W planetoidzie znaleziono komplet DNA. "Kosmos dostarczy przepis na życie"
Aktualizacja: 2026-03-17T11:30:18+01:00
10:27
Kup napój w pociągu i martw się butelką. Absurd systemu kaucyjnego
Aktualizacja: 2026-03-17T10:27:51+01:00
10:09
Amerykański generał zgubił tajne mapy w Polsce. Upił się tak, że dostał wstrząsu mózgu
Aktualizacja: 2026-03-17T10:09:08+01:00
10:00
500 zł różnicy. Co daje + w realme 16 pro?
Aktualizacja: 2026-03-17T10:00:00+01:00
9:34
Nowa funkcja Whatsappa. Nie musisz mieć konta, żeby rozmawiać
Aktualizacja: 2026-03-17T09:34:39+01:00
7:58
Polskie boty to tumany. Nasze modele poległy na testach z języka i kultury polskiej
Aktualizacja: 2026-03-17T07:58:09+01:00
7:00
Samsung szybko uśmiercił ten telefon. Koniec już po 3 miesiącach
Aktualizacja: 2026-03-17T07:00:00+01:00
6:07
PS5 Pro w końcu daje mi frajdę. PSSR 2 robi cuda, a Sony rusza do szarży
Aktualizacja: 2026-03-17T06:07:33+01:00
6:06
Wojsko bierze roboty do służby. "To już nie będą pokazy na niby"
Aktualizacja: 2026-03-17T06:06:04+01:00
6:04
Polska żegna legendarny okręt. "To koniec zimnowojennej epoki"
Aktualizacja: 2026-03-17T06:04:57+01:00
6:03
Rosja przerzuca swoje bombowce. Szykuje się coś grubego
Aktualizacja: 2026-03-17T06:03:47+01:00
22:26
DLSS 5 to masa kontrowersji. Nvidia zmienia gry (i twarze) zamiast je ulepszać
Aktualizacja: 2026-03-16T22:26:06+01:00
22:18
InPost z przełomową funkcją. Zrobisz zakupy w zupełnie nowy sposób
Aktualizacja: 2026-03-16T22:18:03+01:00
20:56
Apple kupuje polską firmę. To wielki dzień dla naszego rynku
Aktualizacja: 2026-03-16T20:56:26+01:00
