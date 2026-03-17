Zegarki Garmina z dużą nowością. Przestaniesz płakać za Apple Watchem

Ładowanie...

Wyświetlanie powiadomień z telefonu to podstawowa funkcja inteligentnych zegarków. Takie rozwiązanie nie jest idealne - po usunięciu powiadomień nie możemy do nich wrócić. Jest to szczególnie denerwujące, gdy musimy na szybko odczytać wiadomość z komunikatora. Aplikacja WhatsAppa na zegarki pozwala z kolei łatwo podejrzeć ostatnie wiadomości. Wprowadzenie jej na smartwatche marki Garmin sprawia, że już nie potrzebujecie Apple czy Galaxy Watcha.

REKLAMA

WhatsApp trafia na zegarki Garmin. Podgląd i odpisywanie na wiadomości

WhatsApp to jeden z kluczowych graczy na rynku komunikatorów internetowych. W Polsce ustępuje tylko Messengerowi. Drugi komunikator firmy Meta jest nie tylko dostępny na telefonach, ale od niedawna też na zegarkach. W 2023 r. trafił na WearOS, a pod koniec 2025 r. - na Apple Watche.

Teraz aplikacja została udostępniona na zegarki Garmina. Oprogramowanie w odróżnieniu od wersji na Apple Watcha nie instaluje się automatycznie - należy po nie sięgnąć do sklepu Connect IQ. Popularny komunikator jest dostępny jednak tylko na określonych modelach Garmina:

D2 Air X15;

Enduro 3;

Fenix E, Fenix 8, Fenix 8 Solar, Fenix 8 Pro;

Quatix 8, Quatix 8 Pro;

Forerunner 570, Forerunner 970;

Tactix 8;

Venu 4, Venu X1;

Vivoactive 6.

Obecnie aplikacji nie znajdziemy na starszych modelach takich jak Enduro 2 czy Fenix 7 oraz bardziej przystępnych cenowo opcjach pokroju Forerunner 165.

Co potrafi WhatsApp na zegarki Garmin?

Przede wszystkim wyświetla do 10 ostatnich wiadomości oraz skróty połączeń. Na wiadomości można odpowiadać za pomocą wbudowanej klawiatury. Ci, którzy oszczędzają słowa, mogą wysyłać emoji oraz reakcje na wiadomości.

Czytaj też:

Można też odebrać powiadomienia o połączeniach przychodzących i odrzucać je - zabrakło jednak opcji odbierania połączeń. Na start brakuje też funkcji wysyłania wiadomości głosowych.

REKLAMA

Aplikacja do działania wymaga sparowania telefonu z zegarkiem za pomocą Bluetooth - nie działa zatem gdy smartwatch lub smartfon nie będzie miał połączenia z internetem. Czyli telefon musi być cały czas w kieszeni. To jednak przydatne, gdy nie możemy go wyciągnąć podczas aktywności fizycznej. Odpisywanie na małym ekranie zegarku nie należy do najwygodniejszych, ale jest możliwe.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Albert Żurek 17.03.2026 18:16

Ładowanie...