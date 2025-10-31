REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

WhatsApp ląduje na zegarkach. Tylko po co?

Twórcy WhatsAppa wpadli na nietypowy pomysł. Postanowili wprowadzić komunikator na małe ekrany zegarków. Zasadnicze pytanie: czy to w ogóle ma sens?

Albert Żurek
Apple Watch WhatsApp
REKLAMA

Popularny komunikator był już dostępny na zegarkach, ale dotyczyło to wyłącznie urządzeń z systemem WearOS od Google'a. Z opcji korzystali głównie posiadacze zegarków takich jak Samsung Galaxy Watch czy Google Pixel Watch. Do tej pory z WhatsAppa nie dało się korzystać na Apple Watchach. To właśnie się zmienia.

REKLAMA

WhatsApp na zegarki Apple Watch, jednak ograniczenia są widoczne gołym okiem

Firma Meta rozpoczęła testy WhatsAppa jako aplikacji towarzyszącej na Apple Watchu. Nie jest to samodzielne oprogramowanie, które można zainstalować bezpośrednio ze sklepu App Store na zegarku, lecz aplikacja przenoszona na Apple Watch, jeśli mamy WhatsAppa na iPhonie.

Wiele aplikacji działa w podobny sposób: na przykład Allegro pozwalające otwierać skrytki One Box czy Revolut. Do działania zawsze potrzebny jest aktywnie podłączony iPhone. Ale na co właściwie pozwala WhatsApp na Apple Watchu?

Główną funkcją aplikacji jest przeglądanie wiadomości z różnych czatów. Interfejs został dostosowany do niewielkiego, nieco ponad 1-calowego ekranu zegarka, więc rozmowy są mocno ściśnięte. Oczywiście, można uzyskać dostęp do czatu i odczytać treść rozmowy.

Na szczęście twórcy WhatsAppa nie posunęli się do obsługi pisania wiadomości za pomocą klawiatury ekranowej. Nawet na największym Apple Watchu Ultra 3 z kopertą 49 mm byłoby to skrajnie niewygodne. Zamiast tego możemy dyktować wiadomości lub wysyłać tzw. głosówki.

Jest też możliwość reagowania na wiadomości emotkami - prawdopodobnie tymi samymi, które mamy skonfigurowane na smartfonie. Właściwie to wszystko, co oferuje nowa aplikacja WhatsApp na Apple Watche. Nie znajdziemy tu bardziej zaawansowanych opcji jak kanały nadawcze, społeczności czy połączenia. Twórcy postawili na minimalizm i nie zarzucają użytkownika funkcjami, z których zapewne i tak by nie skorzystał.

Zasadnicze pytanie: tylko po co? Komu to potrzebne

Zegarki Apple Watch to użyteczne gadżety, które dla większości są rozszerzeniem funkcji iPhone’a: pozwalają sprawdzać powiadomienia, odbierać i odrzucać połączenia, wyłączać alarm i oferują szereg sportowo-zdrowotnych opcji. Śledzenie snu, spalonych kalorii, treningów czy GPS to niektóre z nich. 

W rzeczywistości jednak znaczna część posiadaczy Apple Watcha nie korzysta z tych możliwości. Aplikacje na zegarku istnieją, ale niekiedy prościej jest po prostu wyjąć telefon i obsłużyć wszystko na większym ekranie. Szybkie czynności, jak zmiana utworu, faktycznie są wygodniejsze na zegarku, jednak WhatsApp opiera się głównie na wymianie wiadomości.

Najprzydatniejszą funkcją WhatsAppa na smartwatchu jest odczytywanie wiadomości, ale… wcale nie potrzeba do tego aplikacji. Na Apple Watchu i tak pojawiają się powiadomienia z telefonu, więc tak naprawdę w ten sposób można czytać wiadomości bez sięgania po urządzenie. Jasne, tutaj można odpowiedzieć od razu, ale czy nie byłoby szybciej zrobić to przez telefon?

Opcja wydaje się przydatna głównie podczas biegania lub innych aktywności, pod warunkiem że mamy przy sobie telefon. Aplikacja nie działa samodzielnie - nawet modele z łącznością Cellular wymagają podłączenia do iPhone’a. W lewym rogu widnieje wskaźnik połączenia z telefonem. Jeśli zabierzemy tylko zegarek, wiadomości po prostu tam nie dotrą. Zdecydowanie większe możliwości dałaby dopiero w pełni niezależna aplikacja.

Ciekawe jest to, że Meta zdecydowała się na wprowadzenie aplikacji WhatsAppa na Apple Watch tuż po wycofaniu dedykowanych aplikacji Messengera na Maka oraz Windowsa

Więcej o Apple'u przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

REKLAMA
Albert Żurek
31.10.2025 17:08
Tagi: AppleApple WatchiPhoneWhatsApp
Najnowsze
16:36
Kupujesz Samsunga, dostajesz genialny gratis. Warto brać, póki się da
Aktualizacja: 2025-10-31T16:36:31+01:00
16:04
CPK do kosza. "Ta nazwa to kompromitacja"
Aktualizacja: 2025-10-31T16:04:33+01:00
15:32
Kuszą Polskę legendarnym myśliwcem. Do pakietu dorzucają drony
Aktualizacja: 2025-10-31T15:32:01+01:00
15:08
ChatGPT potaniał. Wreszcie ma to sens
Aktualizacja: 2025-10-31T15:08:42+01:00
14:35
Top 6 najlepszych fotograficznych smartfonów aktualnie na rynku. Trudny wybór
Aktualizacja: 2025-10-31T14:35:23+01:00
13:07
Wojna o załogową misję na Księżyc. Lecą wyzwiska, a Chińczycy się cieszą
Aktualizacja: 2025-10-31T13:07:52+01:00
12:47
Nadchodzi iOS 26.1. Pół świata czeka na tę aktualizację
Aktualizacja: 2025-10-31T12:47:42+01:00
12:43
Bezczelny cyberatak na gminy. Podszywają się pod ministerstwo
Aktualizacja: 2025-10-31T12:43:37+01:00
12:10
Rząd musi zdecydować o fajerwerkach. Ostatni taki sylwester?
Aktualizacja: 2025-10-31T12:10:48+01:00
11:27
"Dziś algorytymy rządzą mediami i widzami". Czego dowiedzieliśmy się z konferencji PSPR Day 2025?
Aktualizacja: 2025-10-31T11:27:51+01:00
10:50
Allegro jak ChatGPT. Do aplikacji wjeżdża potężne ułatwienie
Aktualizacja: 2025-10-31T10:50:34+01:00
10:32
Koniec darmochy w Sorze. Chcesz generować więcej filmów, to płać
Aktualizacja: 2025-10-31T10:32:42+01:00
10:10
Biała plama na wiatrakowej mapie Polski. Chcieliby, a nie mogą
Aktualizacja: 2025-10-31T10:10:55+01:00
9:32
Amazon wywala tysiące ludzi. Tłumaczenia dyrektora wbijają w fotel
Aktualizacja: 2025-10-31T09:32:58+01:00
8:50
Dlaczego laptop z GeForce RTX 50 to najlepszy wybór na studia i do szkoły? Już tłumaczę
Aktualizacja: 2025-10-31T08:50:47+01:00
8:28
Pixel jak iPhone. To okropna wiadomość dla fanów marki
Aktualizacja: 2025-10-31T08:28:52+01:00
7:46
Windows 11 powoduje wkurzający błąd. Uważaj na aktualizację
Aktualizacja: 2025-10-31T07:46:08+01:00
7:22
Bałem się kontroli bagażu Ryanaira. W Hiszpanii zobaczyłem inny świat
Aktualizacja: 2025-10-31T07:22:13+01:00
7:02
Podwyżki u Apple'a. Wciskają kit, że to tylko korekta
Aktualizacja: 2025-10-31T07:02:38+01:00
6:28
Mała lampka zmieniła mój salon. Halo sklep, poproszę więcej
Aktualizacja: 2025-10-31T06:28:24+01:00
6:28
Szef Instagrama mówi, że mogę wracać. Nie wierzę mu
Aktualizacja: 2025-10-31T06:28:02+01:00
6:23
Recenzja iPhone 17 po miesiącu. W końcu "tanio"i dobrze
Aktualizacja: 2025-10-31T06:23:00+01:00
6:12
Drukarka 3D zszywa człowieka. Brzmi jak horror, ale to przełom
Aktualizacja: 2025-10-31T06:12:00+01:00
6:01
Co latało nad Ziemią przed satelitami? Otwarcie archiwum zdumiewa
Aktualizacja: 2025-10-31T06:01:00+01:00
20:43
Znów tsunami śmieci na cmentarzu. Fatalnie upamiętniamy bliskich
Aktualizacja: 2025-10-30T20:43:59+01:00
20:35
Disney+ z lepszym wideo, o ile masz odpowiedni TV. Jest różnica
Aktualizacja: 2025-10-30T20:35:48+01:00
20:06
Zuckerberg zapowiada więcej chłamu na Facebooku. I tak polubisz
Aktualizacja: 2025-10-30T20:06:00+01:00
19:47
Masz telewizor LG? To masz udaną domówkę z imprezową grą
Aktualizacja: 2025-10-30T19:47:16+01:00
19:33
ChatGPT świntuszy, Microsoft woli celibat. Rynek sekstechniki AI aż kipi
Aktualizacja: 2025-10-30T19:33:44+01:00
19:18
3I/ATLAS znikł za Słońcem. Mamy tam oczy na przybysza z obcego układu
Aktualizacja: 2025-10-30T19:18:58+01:00
19:06
Samsung lepszy od Apple'a. Twarde dane wskazują króla smartfonów
Aktualizacja: 2025-10-30T19:06:34+01:00
18:36
Polskie ceny vivo X300 Pro. Wielki, wystający obiektyw gratis
Aktualizacja: 2025-10-30T18:36:30+01:00
18:02
Już popsułeś iPhone'a 17? Apple wysyła Polakom zestawy naprawcze
Aktualizacja: 2025-10-30T18:02:24+01:00
17:53
Mapy Google pozbędą się największej wady. Czekaliśmy latami
Aktualizacja: 2025-10-30T17:53:35+01:00
16:45
Test Hama High Power 200W. W tej cenie nie ma lepszego powerbanka do laptopa i konsoli
Aktualizacja: 2025-10-30T16:45:18+01:00
16:14
Ulepszył iPhone 17 Pro Max i oszczędził 4000 zł. Apple się wkurzy
Aktualizacja: 2025-10-30T16:14:00+01:00
15:51
Galaxy S26 ma być przełomem. Samsung puścił parę z ust
Aktualizacja: 2025-10-30T15:51:10+01:00
15:39
Przypadkiem zamieniłem światłowód na 5G. TP-Link NE200-Outdoor - test
Aktualizacja: 2025-10-30T15:39:45+01:00
15:29
Nie chcą montować ładowarek w autobusach. Absurdalny powód
Aktualizacja: 2025-10-30T15:29:20+01:00
15:20
Test ZTE Android TV Box – zamienia stary telewizor w SmartTV z każdą aplikacją
Aktualizacja: 2025-10-30T15:20:09+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA