Koniec Messengera na komputery. Niecenzuralne słowa cisną się na usta

Meta kończy wsparcie dla Messengera na komputery. Po pięciu latach widać jasno, że firma nie potrzebuje dwóch podobnych aplikacji - szczególnie gdy jedna z nich od dawna jest oczkiem w głowie koncernu.

Malwina Kuśmierek
Koniec aplikacji Messenger na komputery Windows i Mac
Kiedy 5 lat temu Meta odświeżyła aplikację Messengera na komputery, wydawało się, że to naturalny krok w stronę użytkowników, którzy chcieli wygodnie rozmawiać bez sięgania po telefon. Dziś ten etap dobiega końca - firma ogłosiła, że zarówno wersja dla macOS, jak i dla Windowsa zostanie całkowicie wycofana. To symboliczny koniec krótkiego eksperymentu z natywnymi aplikacjami komunikatora na desktopie.

Messenger na komputery zostanie wyłączony, a jego użytkownicy przekierowani do wersji webowej

Nasze redakcyjne komputery zostały powitane informacją o wycofaniu aplikacji Messenger na komputery. Informacja ta znalazła się także na stronie Centrum Wsparcia komunikatora, gdzie Meta potwierdziła oficjalnie, że aplikacja Messengera na macOS oraz na Windows zostanie wycofana 15 grudnia 2025 roku.

Powiadomienie w aplikacji Messenger na komputery Mac

Po tym terminie użytkownicy nie będą mogli się do niej zalogować -

Użytkownicy mają jeszcze 60 dni na korzystanie z desktopowej wersji komunikatora. Po tym czasie aplikacja Messenger na komputerach przestanie działać całkowicie - zamiast tego użytkownicy zostaną automatycznie przekierowani do witryny Facebooka, aby kontynuować rozmowy w przeglądarce. Firma zachęca, by w międzyczasie usunąć aplikację z dysku, ponieważ po wyłączeniu logowanie i synchronizacja wiadomości nie będą możliwe.

Meta uspokaja jednak, że historia czatu nie zniknie - o ile użytkownik wcześniej włączy tzw. bezpieczną pamięć (Secure Storage) w ustawieniach aplikacji i ustawi kod PIN. Dzięki temu rozmowy pozostaną dostępne po przejściu na webową wersję Messengera lub Facebooka. Instrukcje dotyczące tej zmiany pojawiają się w aplikacji w formie powiadomień.

Wyłączenie aplikacji Messenger nastąpi równolegle dla systemów MacOS i Windows, co oznacza, że Meta całkowicie rezygnuje z utrzymywania natywnych aplikacji desktopowych. Zamiast tego firma "powraca do korzeni" i koncentruje się na wersjach mobilnych i przeglądarkowych.

Decyzja nie jest szczególnym zaskoczeniem. Od dawna użytkownicy skarżyli się, że aplikacja Mety działała niestabilnie i była rzadko aktualizowana. Inaczej sprawa wygląda w przypadku Whatsappa - komunikatora, który korzysta z tej samej infrastruktury i w ostatnich latach zyskał znacznie większą popularność wśród użytkowników komputerów stacjonarnych. Whatsapp jest stale aktualizowany, a działając płynnie na obu platformach

Oznacza to, że Messenger wraca tam, skąd przyszedł - do przeglądarki. A dla Mety to symboliczny koniec pewnego eksperymentu: próby stworzenia pełnoprawnego desktopowego klienta komunikatora, który koniec końców nigdy nie dorósł do oczekiwań użytkowników.

Malwina Kuśmierek
16.10.2025 08:04
