Instagram jak Kanał Zero. Chce wbić się na telewizory

Szef Instagrama, Adam Mosseri, oficjalnie potwierdził na konferencji Bloomberg Screentime w Los Angeles, że firma eksploruje możliwość stworzenia dedykowanej aplikacji telewizyjnej. Choć nie ma jeszcze konkretnych dat czy szczegółów implementacji to kierunek wydaje się jasny - Instagram chce być tam, gdzie są jego użytkownicy.

Jeśli zachowania użytkowników i konsumpcja treści na tych platformach przenoszą się na telewizję, to my także musimy przenieść się na telewizję - stwierdził Mosseri. Szef Instagrama nie ukrywa, że firma powinna była zająć się tym tematem wcześniej, dodając: Chcielibyśmy znaleźć sposób na to, aby zapewnić naszą obecność w przekonujący sposób na wszystkich istotnych urządzeniach.

Planowana aplikacja ma skupić się przede wszystkim na Rolkach - krótkiej formie wideo, która stała się głównym narzędziem Instagrama w rywalizacji z TikTokiem. Mosseri uważa, że pionowe filmy mogą sprawdzić się również na telewizorach dzięki możliwości wyświetlania dodatkowych elementów społecznościowych, takich jak komentarze czy informacje o tym, kto jeszcze ogląda dany materiał.

Konkurencja o salon robi się coraz ostrzejsza

Instagram nie jest jedyną platformą, która patrzy łakomie na telewizory. TikTok również pracuje nad własną aplikacją telewizyjną, która ma być skierowana do starszej demografii z treściami o wyższej jakości produkcyjnej. To powrót ByteDance’a do idei, którą firma testowała już w 2021 r., ale szybko porzuciła z powodu słabego przyjęcia.

YouTube od lat dominuje w tej przestrzeni i najnowsze dane pokazują skalę tego sukcesu. Platforma Google'a odpowiada za ponad 1 miliard godzin oglądania dziennie na telewizorach tylko w Stanach Zjednoczonych. W grudniu ubiegłego roku YouTube stanowił rekordowe 11,1 proc. całego czasu oglądania telewizji w USA, wyprzedzając wszystkie inne serwisy streamingowe.

CEO YouTube’a, Neal Mohan, w swoim corocznym liście do społeczności platformy potwierdził, że po raz pierwszy w historii Amerykanie więcej czasu spędzają oglądając YouTube’a na telewizorach niż na urządzeniach mobilnych. To fundamentalna zmiana, która pokazuje, jak ważna stała się nowa telewizja - interaktywna, zawierająca krótkometrażówki, podcasty i transmisje na żywo.

Meta goni YouTube’a w wyścigu o reklamowe dolary

Ambicje Instagrama w kwestii telewizorów mają swoje uzasadnienie ekonomiczne. Meta, właściciel Instagrama, już obecnie generuje przychody z reklam, które mają przewyższyć wszystkie globalne przychody z reklam w tradycyjnej telewizji linearnej w bieżącym roku. Rynek reklam w Connected TV (CTV) rozwija się w oszałamiającym tempie. Wydatki na reklamy CTV mają osiągnąć 33,35 mld dol. do końca roku i wzrosnąć do 46,89 mld dol. do 2028 r., po raz pierwszy przewyższając tradycyjną telewizję. YouTube ma kontrolować prawie 12 proc. tego rynku dzięki 9,21 mld dol. w sprzedaży reklam CTV.

Instagram

Przeniesienie Instagrama na telewizory nie będzie prostym zadaniem. Platforma została zaprojektowana z myślą o formatach pionowych w proporcjach 9:16, które dominują na urządzeniach mobilnych. Adaptacja tego formatu na poziome ekrany telewizorów wymaga przemyślanych rozwiązań interfejsu użytkownika.

Mosseri zapewnił, że Instagram nie planuje licencjonowania transmisji sportowych na żywo czy ekskluzywnych treści Hollywood. Firma chce pozostać wierna swojej tożsamości jako platformy społecznościowej napędzanej przez twórców, a nie konkurować bezpośrednio z tradycyjnymi usługami streamingowymi jak Netflix czy Disney+.

Przyszłość mediów społecznościowych w salonie

Potencjalna aplikacja telewizyjna Instagrama to element szerszego trendu konwergencji między mediami społecznościowymi a tradycyjną telewizją. Deloitte przewiduje, że platformy społecznościowe będą coraz częściej konkurować z usługami streamingowymi o czas odbiorców. Blisko 55 proc. konsumentów w wieku 18-39 lat deklaruje, że zastępuje czas spędzany na streamingu czasem w mediach społecznościowych.

YouTube Shorts generuje już 200 mld wyświetleń dziennie, co pokazuje apetyt widzów na krótkometrażowe treści także na większych ekranach. Instagram ma szansę ugrać kawałek tego tortu, jeśli uda mu się skutecznie zaadaptować swój format do telewizyjnej rzeczywistości.

Meta nie podała jeszcze żadnego harmonogramu dla projektu, ale intensyfikacja konkurencji w przestrzeni CTV oznacza, że firma będzie musiała działać szybko, aby nie przegapić okazji na rosnącym rynku telewizyjnych platform społecznościowych. W końcu, jak powiedział sam Mosseri: Jeśli spóźnimy się, to będzie nasz błąd.

*Zdjęcie otwierające: miss.cabul / Shutterstock

Maciej Gajewski 10.10.2025 13:50

