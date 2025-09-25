Facebook z dużą nowością. Część użytkowników dostanie specjalne konta

Ładowanie...

Pierwsze podejście do kont dla nastolatków miało miejsce na Instagramie już w ubiegłym roku, a do Polski trafiło kilka miesięcy temu. Rozwiązanie jednak nie było dostępne na innych popularnych platformach społecznościowych firmy Meta - teraz to się zmienia. Czym właściwie są i co dają konta dla nastolatków?

Messenger i Facebook wreszcie z kontami dla nastolatków. Tak chcą chronić dzieci

Konta nastolatków przede wszystkim wprowadzają automatycznie nakładane ograniczenia dla młodocianych użytkowników. Są to liczne zabezpieczenia, które ograniczają wyświetlanie się niektórych treści oraz sprawiają, że nastolatek nie może kontaktować się z każdym użytkownikiem danej platformy.

Nastolatkowie będą musieli liczyć się z tym, że zobaczą limity w wiadomościach prywatnych - oznacza to, że zabezpieczenia ograniczają maksymalną liczbę osób, z którymi osoby niepełnoletnie będą mogły rozmawiać online. Bardzo ważnym elementem będzie podgląd czasu na ekranie uzyskiwany przez rodzica: młodsi użytkownicy zyskają większą kontrolę nad tym, ile dziennie spędzają na Messengerze lub Facebooku.

Posiadacze kont dla nastolatków na Facebooku powinni widzieć także znacznie mniej treści ukierunkowanych w stronę starszych odbiorców: tablica Facebooka ma być bardziej filtrowana i lepiej zarządzana, aby nie wyświetlała potencjalnie szkodliwych filmów, zdjęć i postów. Podobnie ma być z transmisjami na żywo - nastolatkowie poniżej 16 lat bez zgody rodzica nie będą mogli ich oglądać.

Młodsi użytkownicy do 15 roku życia również mogą liczyć, że ich konta zostaną automatycznie oznaczone jako prywatne. Oznacza to, że kontakt będzie możliwy tylko w przypadku obserwowanych profili (lub kont, z którymi już wcześniej zostało się znajomymi). Konta dla nastolatków wprowadzają ograniczenie sprawiające, że młodsi użytkownicy muszą samodzielnie akceptować nowych obserwatorów.

Konta nastolatków zostały wyposażone w inne zabezpieczenia: nie będzie można do nich pisać po wyszukaniu profilu na Messengerze, a bez obserwowania profilu nie będzie możliwości dodania takiej osoby do czatu grupowego. Przydatną opcją jest też tryb spania, który może wysłać powiadomienie z prośbą odłożenia telefonu lub nawet całkowicie odciąć dostęp do aplikacji w ustalonych godzinach (np. nocnych). Nie brakuje również limitów dziennych - czasu, w którym osoby młodsze mogą korzystać z aplikacji Mety.

Aby skorzystać z pełnych funkcji konta nastolatka potrzebna będzie konfiguracja nadzoru rodzicielskiego. Można to zrobić w Centrum Rodziny platformy Meta, tworząc zaproszenie linkiem, który wystarczy wysłać swojemu dziecku.

Albert Żurek 25.09.2025 17:37

