Czy Mark Zuckerberg jest bezpośrednio odpowiedzialny za krzywdzenie dzieci za pomocą Instagrama?

Według dwóch niezależnych od siebie reportaży - jeden na The New York Times, drugi na The Wall Street Journal - Meta była świadoma, że jej algorytmy rekomendacji treści tak dobrze dopasowują się do potrzeb i preferencji ich użytkowników, że zaspokajały potrzeby również osób o skłonnościach pedofilskich. Firma miała być świadoma działalności niektórych influencerów, którzy z premedytacją umieszczali seksualizowane zdjęcia swoich dzieci by zwiększyć swoje zasięgi. I nic z tym nie robiła.