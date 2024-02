Najbardziej nieudolna próba oszustwa. Złodzieje pomylili mapy Polski

Może to oszustwo miałoby większą skuteczność w momencie, gdyby oszuści poświęcili kilka sekund na wpisanie w przeglądarkę Google "aktualna mapa Polski", ale pomijając wszystko, co jest tam napisane - wklejona mapa II RP sprawia, że mamy do czynienia z bardzo nieudolną próbą. Przynajmniej łatwiej jest zorientować się, że mamy do czynienia z oszustwem.