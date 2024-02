Mówią, że rozsyłasz nielegalne treści, a potem każą ci się tłumaczyć. To perfidne oszustwo

Oszustw "na policjanta" niestety nie brakuje. To jedno z najbardziej oklepanych (najprawdopodobniej zaraz obok metody "na paczkę") sposobów na potencjalne wyłudzenie danych osobowych, a nawet dostęp do kont oraz pieniędzy. Co powiecie na oszustwo, w których przestępcy oskarżają cię o posiadanie (rozsyłanie) nielegalnych filmów?