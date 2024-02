Komu wyciekają hasła? Polacy nie mają się czego wstydzić

Co prawda globalna liczba może i spadła, ale za to w poszczególnych krajach wzrosła. Przykładowo w USA w 2023 roku odnotowano ponad 3 razy więcej naruszeń niż w 2022, bo liczba wzrosła z 30,9 do aż 96,7 mln. Oznacza to, że konta Amerykanów były najbardziej zagrożone, ponieważ stanowiły prawie 1/3 globalnych naruszeń. Podobnie jak w Hiszpania, gdzie w atakach przejęto i opublikowane dane aż 7,8 mln kont, co stanowi 86-procentowy wzrost względem 2022 (4,2 mln kont).