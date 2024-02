Polskie służby nie będą mogły w ten sposób podsłuchiwać obywateli. Sąd zdecydował

Niestety dla Podchasowa, akurat w jego przypadku decyzja Trybunału straciła znaczenie. Ta wiąże bowiem członków Rady Europy, którzy ratyfikowali EKPC, co oznacza, że wiąże również kraje spoza Unii Europejskiej (w tym Wielką Brytanię). Rosja jednak została wykluczona z Rady Europy w związku z jej bestialską napaścią na Ukrainę. Jest jednak niezwykle istotna dla pozostałych obywateli Europy, w tym Polaków. Rada Europy do tej pory zdawała się opowiadać za wprowadzeniem backdoorów do szyfrowania, stojąc w opozycji do bieżącego stanowiska Europarlamentu. Decyzja Trybunału na długo i skutecznie wstrzyma zakusy władzy do masowego podsłuchiwania swoich obywateli.