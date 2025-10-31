Nadchodzi iOS 26.1. Pół świata czeka na tę aktualizację

Ładowanie...

Gigant wcześniej wprowadził tylko jedną pomniejszą aktualizację iOS oznaczoną numerem 26.0.1, która naprawiła kilka denerwujących błędów systemowych. Nie dodała nowych opcji. Na szczęście nowe uaktualnienie jest już za rogiem - oczekuje się, że trafi na telefony już w nadchodzący poniedziałek 3 listopada o godz. 19:00. Tak naprawdę już teraz wiemy, co przyniesie.

iOS 26.1 już w następny poniedziałek. Przydatna aktualizacja, którą chcesz pobrać

Co nowego w iOS 26.1? Najważniejsze są dwie zmiany. Pierwsza pozwoli częściowo zrezygnować z nowej stylistyki Liquid Glass w interfejsie systemu. W ustawieniach w zakładce Ekran i jasność znajdziemy dedykowaną sekcję Liquid Glass, w której będzie można przełączyć się między dwoma trybami: przezroczystym oraz przyciemnionym.

Domyślnie, w obecnej wersji oprogramowania korzystamy z trybu przezroczystości, natomiast w następnej wersji będzie można ograniczyć transparentność elementów interfejsu. Opcja została stworzona dla tych, którym stylistyka wyciągnięta z Windows Vista nie przypadła do gustu. Wiele osób narzekało na to, więc dobrze, że Apple da użytkownikom wybór.

Druga znacząca zmiana w iOS 26.1 to ulepszenie domyślnej funkcji alarmu w systemie. Wcześniej w iOS 18 mieliśmy do dyspozycji duży przycisk drzemki na środku ekranu i mały guzik stop na dole. Natomiast wraz z nowym wydaniem systemu Apple zmienił ekran budzika: wprowadził przyciski “Drzemka” i “Stop” o tym samym rozmiarze, przez co łatwo było przypadkowo kliknąć ”Stop” - szczególnie rano, będąc jeszcze nie do końca obudzonym.

W iOS 26.1 przycisk stop został zastąpiony suwakiem, który trzeba przesunąć od lewej do prawej strony. Próbując ustawić drzemkę, nie będzie możliwości przypadkowego kliknięcia wyłączenia alarmu.

Aktualizacja oprogramowania przyniesie jeszcze kilka innych pomniejszych nowości. Jedną z nich jest możliwość blokady ikony aparatu w momencie gdy telefon jest zablokowany - niech pierwszy rzuci kamieniem ten, który nigdy przez przypadek nie włączył aplikacji aparatu w ten sposób. Ta funkcja mnie denerwowała, ale już nie będzie.

Przydatną opcją będzie haptyka w aplikacji Telefon - w momencie nawiązania i przerwania połączenia telefon zawibruje. Spodziewajcie się też ulepszonego wyglądu aplikacji Ustawień innych pomniejszych nowości.

Wiele opcji nas pominie, bo mieszkamy w Polsce

Standardowo nie wszystkie funkcje iOS 26.1 do nas trafią ze względu na to, że Apple traktuje Polskę jak kraj trzeciego świata. Doda nowe języki Apple Intelligence (np. duński, holenderski, norweski, szwedzki), ale polskiego wciąż brak. Nie dostaniemy też opcji tłumaczenia rozmów na żywo w słuchawkach AirPods: funkcja zyska wsparcie języków takich jak japoński, koreański, chiński, czy włoski. Polacy mogą zapomnieć.

Albert Żurek 31.10.2025 12:47

