Już popsułeś iPhone'a 17? Apple wysyła Polakom zestawy naprawcze

Zdążyłeś już popsuć nowego iPhone’a 17, 17 Pro lub Air, ale boisz się kosztów naprawy? No to mam dobrą wiadomość. Apple teraz sam dośle części zamienne.

Piotr Grabiec
Telefony z logo nadgryzionego jabłka to drogie urządzenia. Ceny w tym roku zaczynają się od 3999 zł i to za tego bazowego iPhone’a 17. Niezwykle kosztowne są też naprawy nowych smartfonów Apple’a, w tym np. wymiana akumulatora (od 499 zł) lub stłuczonego ekranu (1779 zł w górę). Może się okazać, że konieczna będzie też wymiana innych komponentów, np. aparatu (859/1299 zł).

Wiele osób na samą myśl o oddaniu iPhone’a do serwisu pozagwarancyjnego oblewa blady strach ze względu na to, z jakimi kosztami się to wiąże. Alternatywą może być samodzielna naprawa. I tutaj w sukurs osobom, zwłaszcza tym, co mają smykałkę do tego typu rzeczy, przychodzi producent. Apple objął właśnie najnowsze telefony programem samoobsługowej naprawy.

Samodzielna naprawa iPhone’a - jak to działa?

Tim Cook już w 2022 r. uruchomił program samoobsługowej naprawy iPhone’ów, iPadów, komputerów Mac, monitorów lub akcesoriów, w tym tych sprzedawanych pod marką Beats. Klienci, którzy uszkodzili urządzenie z własnej winy, mogą dzięki temu uniknąć wizyty w serwisie, co zwykle wiąże się z wysokimi kosztami - płacimy w końcu nie tylko za części zamienne, ale też za robociznę.

Osoby, które się zdecydują na samodzielną naprawę, mogą pobrać podręcznik naprawy przygotowany z myślą o konkretnym urządzeniu i zamówić zestaw naprawczy, na który składają się zarówno niezbędne narzędzia, jak i części zamienne od Apple’a; można też je zamówić oczywiście z innego źródła. Problem w tym, że do tej pory programem nie były objęte te najnowsze telefony.

Samoobsługowa naprawa smartfonów iPhone 17, 17 Pro i Air

Nowe smartfony Apple’a trafiły do sprzedaży nieco ponad miesiąc temu i wiele osób zdążyło już je popsuć. Do tej pory tacy ludzie byli zdani na łaskę serwisantów, ale to się właśnie zmieniło. Części potrzebne do naprawy takich urządzeń jak iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max i iPhone Air można już zamawiać w ramach programu samoobsługowej naprawy.

Dzięki temu samodzielnie we własnym domu można dokonać w tych urządzeniach naprawy (zwykle poprzez wymianę) takich komponentów jak aparat tylni, aparat przedni, akumulator, dolny głośnik, główny mikrofon, górny głośnik,, moduł Taptic Engine, obudowa, tylne szkło obudowy, wyświetlacz, płyta główna i kieszeń na kartę SIM (w modelach, które ją mają). To bardzo dobra wiadomość.

Czytaj inne nasze teksty poświęcone sprzętom Apple’a:

Samoobsługowa naprawa czy serwis?

Z programu samoobsługowej naprawy sprzętów Apple’a mogą skorzystać klienci ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz wielu krajów Europejskich, do których zalicza się również Polska. Oczywiście warto pamiętać, aby decydowały się na to osoby, które mają doświadczenie z naprawą elektroniki - bo podczas tego procesu istnieje duże ryzyko uszkodzenia działających komponentów.

Osoby, które nie mają doświadczenia, ale wierzą w swoje umiejętności naprawy delikatnej elektroniki, mogą oczywiście zaryzykować i skorzystać z programu na stronie Apple’a. W innym razie nie pozostaje bowiem nic innego, jak wizyta w serwisie - najlepiej takim autoryzowanym. Listę punktów zajmujących się naprawami sprzętów Apple’a można znaleźć na stronie firmy lub w aplikacji Apple Wsparcie.

30.10.2025 18:02
Tagi: AppleiPhone
