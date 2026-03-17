REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Gry

Najgłośniejsza gra Xboksa ląduje na PS5. Microsoft zabija swoją konsolę

Microsoft udostępnia najgłośniejszą grę Xboxa ostatnich miesięcy posiadaczom PlayStation 5. Starfield trafi na konsole Sony już w następnym miesiącu.

Albert Żurek
PS5 Starfield
REKLAMA

Starfield to jedna z najważniejszych produkcji Microsoftu ostatnich lat. Za grę w klimacie science fiction skupiającej się na eksploracji kosmosu odpowiada Bethesda - producent m.in. serii Fallout. Od premiery w 2023 r. była dostępna głównie na platformach Microsoftu, posiadacze PS5 mogli co najwyżej pomarzyć o uruchomieniu gry. Teraz już nie muszą marzyć.

REKLAMA

Starfield trafia na PlayStation 5 w następnym miesiącu

Bethesda poinformowała, że 7 kwietnia 2026 r. Starfield trafi na konsolę PlayStation 5. Produkcja ma w pełni wykorzystać możliwości sprzętowe konsoli Sony. Została zoptymalizowana pod kątem sprzętu wykorzystywanego w PS5 oraz bardziej zaawansowanej, nieco wydajniejszej PS5 Pro. 

W bazowej wersji konsoli do dyspozycji będzie jeden tryb ustawień graficznych, z kolei dla PlayStation 5 Pro opracowano tryb wydajności nazwany Pro Performance Mode oraz tryb wysokiej rozdzielczości Pro Visual Mode. Ten pierwszy skupia się na maksymalnej płynności i najwyższej liczbie ramek obrazowych wyświetlanych w jednej sekundzie, drugi natomiast na możliwie najlepszych doświadczeniach wizualnych.

Starfield będzie w pełni kompatybilny z kontrolerem DualSense, a więc gracze skorzystają z adaptacyjnych spustów czy panelu dotykowego oraz innych funkcji. Ile będzie kosztować Starfield na PlayStation? Podstawowa wersja gry - 219 zł, a Deluxe z dodatkami - 299 zł.

Jednocześnie 7 kwietnia do gry zostanie dodana masa zawartości. Twórcy przygotowali bezpłatną aktualizację nazwaną Free Lanes, która wprowadza do gry nowe istotne funkcje. Jedną z nich jest możliwość podróży międzyplanetarnych w obrębie układów gwiezdnych - w trybie rejsu gracze będą mogli przemieszać się po planetach. 

Dodano też nowe lokacje, zasób do ulepszania broni czy statków X-Tech, modyfikatory wrogów, nowe pojazdy lądowe czy ulepszanie placówek. Zostanie udostępniony też dodatek DLC Terran Armada.

Czytaj też:

Microsoft zabił własną konsolę tą decyzją. I wcześniejszymi

Starfield właśnie dołączył do innych tytułów stworzonych z myślą o konsoli Xbox, które trafiają na PlayStation. Już wcześniej na PS5 udostępniono, Indiana Jones: Wielki Krąg, Forzę Horizon 5, Obliviona czy Microsoft Flight Simulator. 

REKLAMA

To zrozumiałe, że producent chce maksymalnie rozszerzyć grono graczy, ale przeniesienie Starfielda na PS5 brzmi jak kapitulacja dla Xboxa. Przez tytuły takie jak ten kupno konsoli Microsoftu miało sens, natomiast teraz gdy wszystko działa na PS5, a Sony ma własne ekskluzywne produkcje, sprzęt Sony wygląda jak jedyny rozsądny wybór.

Trudno nie mieć wrażenia, że Xbox Series X | S są martwe. Nadzieją dla Microsoftu jest nadchodząca hybryda komputera i konsoli.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
17.03.2026 18:10
Tagi: MicrosoftPlayStationstarfieldXbox
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA