Największy problem składanych smartfonów rozwiązany. Brawo Oppo

Składane smartfony od lat wiążą się z zasadniczym problemem - widocznym i wyczuwalnym zgięciem na środku ekranu. Jedna z firm jednak znalazła sposób i usunęła ten element.

Albert Żurek
Oppo Find N6 koniec bruzdy
W składanych smartfonach kluczowym elementem jest elastyczny ekran wspierany przez mechanizm, który pozwala złożyć urządzenie na pół. To jednak powoduje, że w miejscu zginania panelu pojawia się charakterystyczna fałda lub w niektórych modelach wgniecenie. Tego typu urządzenia są na rynku od wielu lat i producenci znacząco zmniejszyli widoczność fałdki. Oppo jest jednak pierwszą firmą, której udało się usunąć ten defekt. 

Oppo Find N6 to smartfon, który rozwiązuje problem fałdki w składanych ekranach

Najnowszy smartfon Oppo Find N6 właśnie zadebiutował i najciekawszym elementem urządzenia jest jego składany ekran. Wyświetlacz został wyposażony w technologię niewyczuwalnego zagięcia ekranu. Aby to osiągnąć producent wykorzystał dwa kluczowe elementy:

  • nowy zawias Titanium Flexion Hinge drugiej generacji o różnicy wysokości zawiasu 0,05 mm - w typowych składakach wartość ta wynosi 0,2 mm;
  • ekran z technologią automatycznego wygładzania z powłoką o wysokiej zdolności powrotu do pierwotnego kształtu poprawioną o 100 proc. oraz 338 proc. większej odporności na odkształcenia.

Dzięki temu Oppo Find N6 jest pierwszym na świecie składakiem z niewyczuwalnym zagięciem ekranu. Wyświetlacz urządzenia ma być zatem wyjątkowo gładki - producent mówi o "niemal idealnie płaskim ekranie". Fałdka powinna być zatem też niemalże niewidoczna. Tę kwestię oczywiście należy zweryfikować, biorąc urządzenie do ręki.

Oppo Find N6 ma zachowywać płaskość panelu wewnętrznego nawet po 600 tys. złożeń. Z kolei ogólna wytrzymałość ekranu została sklasyfikowana na 1 mln cykli składania. Oznacza to, że po osiągnięciu tej wartości telefon wciąż będzie działać jak należy.

Oppo Find N6 to po prostu najlepszy składany smartfon

Oprócz rewolucyjnej funkcji gładkiego ekranu Find N6 zapewnia bardzo dobre możliwości. To jeden z najcieńszych składanych smartfonów na rynku - po rozłożeniu mierzy 4,2 mm, a w trybie złożonym 8,9 mm grubości. Mimo tego w telefonie zastosowano solidną specyfikację:

  • procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5;
  • ekran zewnętrzny OLED 6,62 cala o ramkach o szerokości 1,4 mm;
  • wyświetlacz główny OLED o przekątnej 8,12 cala, jasności minimalnej 1 nit i maksymalnej 1800 nitów;
  • akumulator węglowo-krzemowy 6000 mAh, ładowanie przewodowe 80 W, bezprzewodowe 50 W;
  • aparat główny 200 Mpix, szeroki 50 Mpix, teleobiektyw 50 Mpix o 3-krotnym zbliżeniu;
  • wodoszczelność IP56, IP58, IP59.
Oppo Find N6 wspiera też rysik Oppo AI Pen oraz działa pod kontrolą systemu ColorOS 16. Obecnie nie znamy ceny i szczegółów w zakresie dostępności w Europie. Nadchodzący Samsung Galaxy Z Fold 8 i pierwszy składak Apple'a właśnie otrzymali mocnego konkurenta.

17.03.2026 16:11
